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新兴汇市：亚币走势受抑，关注美国税改计划
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#亚洲
2017年11月9日 / 凌晨5点52分 / 1 天前

新兴汇市：亚币走势受抑，关注美国税改计划

2 分钟阅读

    路透11月9日 - 亚洲货币周四受到抑制，美国总统特朗普重大税改计划可能推迟，投资者揣测这会给美元带来何种影响。
    
    这些考虑因素，再加上缺乏催化要素，使亚洲货币大多表现平淡。美元指数      也几乎没有变化，最新报94.926，日内上涨0.1%。
    
    马来亚银行资深汇市策略师Christopher Wong表示，没有什么“一线数据”推动亚洲货币走势。

    美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对税改的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的版本不同。            

    丰业银行外汇策略师高奇在报告中称，亚洲新兴货币仍然容易受到美国税改相关消息影响。 

    他说，如果参议院税改议案将公司税削减计划延期一年，美元料将下跌。

    印度卢比        受到出口商美元卖盘和首次公开发行(IPO)相关资金流入支撑，缓解了油价上涨带来的压力。

    今年迄今为止，印度公司IPO筹资约80亿美元，全年IPO规模料创纪录。HDFC Standard Life Insurance最近的IPO将成为2017年第四笔规模超10亿美元的IPO交易。

    本月迄今为止，外资买入约7亿美元印度股票。

    菲律宾披索          的情况则大不相同，交易员表示，美元的企业买需及外资的股市卖盘，令披索走势受抑。
    
    马来西亚及菲律宾央行稍晚召开利率会议，多数分析师预期都将按兵不动。
    
    三菱东京日联银行一篇研究报告称，市场将密切注意两家央行的政策声明，因预料他们将是明年亚洲最早升息的央行。
    
    泰国央行周三维持利率不变。
    
    印尼卢比        持平，稍晚公布第三季经常帐数据。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    菲律宾披索              51.29     51.30   +0.03   -3.05     49.72
    印尼卢比             13512.00  13515.00   +0.02   -0.31  13470.00
    印度卢比                64.90     64.95   +0.08   +4.65     67.92
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    人民币                 6.6278    6.6317   +0.06   +4.81    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 王颖/王灿/蔡美珍/高琦/王兴亚)

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