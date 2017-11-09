新兴汇市：亚币走势受抑，关注美国税改计划

路透11月9日 - 亚洲货币周四受到抑制，美国总统特朗普重大税改计划可能推迟，投资者揣测这会给美元带来何种影响。 这些考虑因素，再加上缺乏催化要素，使亚洲货币大多表现平淡。美元指数 也几乎没有变化，最新报94.926，日内上涨0.1%。 马来亚银行资深汇市策略师Christopher Wong表示，没有什么“一线数据”推动亚洲货币走势。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对税改的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的版本不同。 丰业银行外汇策略师高奇在报告中称，亚洲新兴货币仍然容易受到美国税改相关消息影响。 他说，如果参议院税改议案将公司税削减计划延期一年，美元料将下跌。 印度卢比 受到出口商美元卖盘和首次公开发行(IPO)相关资金流入支撑，缓解了油价上涨带来的压力。 今年迄今为止，印度公司IPO筹资约80亿美元，全年IPO规模料创纪录。HDFC Standard Life Insurance最近的IPO将成为2017年第四笔规模超10亿美元的IPO交易。 本月迄今为止，外资买入约7亿美元印度股票。 菲律宾披索 的情况则大不相同，交易员表示，美元的企业买需及外资的股市卖盘，令披索走势受抑。 马来西亚及菲律宾央行稍晚召开利率会议，多数分析师预期都将按兵不动。 三菱东京日联银行一篇研究报告称，市场将密切注意两家央行的政策声明，因预料他们将是明年亚洲最早升息的央行。 泰国央行周三维持利率不变。 印尼卢比 持平，稍晚公布第三季经常帐数据。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.59 113.86 +0.24 +3.06 117.07 坡元 1.3616 1.3616 -0.00 +6.42 1.4490 台币 30.176 30.187 +0.04 +6.97 32.279 韩元 1115.70 1115.60 -0.01 +8.25 1207.70 泰铢 33.10 33.11 +0.03 +8.16 35.80 菲律宾披索 51.29 51.30 +0.03 -3.05 49.72 印尼卢比 13512.00 13515.00 +0.02 -0.31 13470.00 印度卢比 64.90 64.95 +0.08 +4.65 67.92 马币 4.2255 4.2280 +0.06 +6.13 4.4845 人民币 6.6278 6.6317 +0.06 +4.81 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 王颖/王灿/蔡美珍/高琦/王兴亚)