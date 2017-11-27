新兴汇市：亚币走势踯躅，等待鲍威尔的参议院提名确认听证会

路透11月27日 - 多数新兴亚币周一走势踯躅，美元持平，等待美国总统提名的美联储主席人选鲍威尔周二出席参议院提名确认听证会，届时其政策观点将受到密切检视。 0523GMT，美元指数 持平，美国公债收益率较周五水准持平。 美国参议院金融委员会周二将举行听证会，以确认鲍威尔来接替叶伦出任美联储主席。 “除延续美联储渐进式加息的立场外，鲍威尔也赞成将美联储资产负债表从4.5万亿美元缩减至2.5-3万亿美元的计划。 “鲍威尔与(现任美联储主席)叶伦的区别在于，他愿意取消金融危机期间实施的部分银行监管措施。” 投资者将关注特朗普的税改计划，和鲍威尔在国会的听证会。 亚币涨跌互现，韩元兑美元 跌幅最大，下跌0.2%，因韩元连涨两周后投资者获利回吐。 韩元上周涨幅超过1%，韩国央行将于周四召开政策会议，预计届时将加息25个基点。 “受韩国央行将加息的预期影响，上周市场有不少多仓，”瑞穗银行外汇策略师Wei Liang Chang表示。 “考虑到韩元升值幅度是央行不愿看到的，关于韩国央行在此当口是否愿意加息可能受到一些质疑。” 台币 、泰铢 和马币 兑美元小幅走高。 **菲律宾披索** 菲律宾披索兑美元 周一走强，涨0.2%；之前两个交易日下 滑。 菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)周五表示，没有一定 要亦步亦趋跟随美国联邦储备理事会(美联储/FED)动作。日前公布的最新 会议纪录显示美联储料将再度升息。 菲律宾央行将于12月14日召开政策会议。 **印度卢比** 印度卢比兑美元小幅走软，标普周五维持印度的“BBB-/A-3”主权评 级，并将评级展望维持在“稳定”，未追随穆迪上调该国信用评级的决定 。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.33 111.53 +0.18 +5.16 117.07 坡元 1.3447 1.3451 +0.03 +7.76 1.4490 台币 30.000 30.010 +0.03 +7.60 32.279 韩元 1086.61 1085.40 -0.11 +11.14 1207.70 泰铢 32.66 32.68 +0.06 +9.61 35.80 菲律宾披索 50.58 50.72 +0.29 -1.69 49.72 印尼卢比 13515.00 13500.00 -0.11 -0.33 13470.00 印度卢比 64.65 64.70 +0.08 +5.06 67.92 马币 4.1110 4.1155 +0.11 +9.09 4.4845 人民币 6.5982 6.6028 +0.07 +5.28 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王灿/王颖；审校 艾茂林/张明钧/张涛)