新兴汇市：亚币走势迟滞，美国通胀数据成焦点

路透7月14日 - 多数亚币周五变动不大，美元则持稳，投资者焦点转向今日稍晚将公布的美国通胀数据，寻找有关美国加息步伐的线索。 预计美国6月份消费物价较上年同期仅上涨1.7%。 0548 GMT，美元指数 跌0.01%至95.720。 美联储主席叶伦周四在参议院听证会上进一步重申她对紧缩政策的鸽派立场，称通胀下降是影响因素之一。 “目前情况是在认为美联储立场偏鸽派的看法下呈现避险情绪。这意味着新兴货币的利差交易将持续下去，风险资产应该不会受到太大冲击，”马来亚银行新加坡分行的外汇研究主管Saktiandi Supaat说。 多数亚洲货币走低，泰铢 是个例外，上涨了0.2%，菲律宾披索则下跌了0.3%。 印度卢比 微涨。 坡元 缩减盘中早前的跌幅。 新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.4%，勉强避免了衰退，主要得益于全球对半导体和半导体制造设备的需求强劲，带动新加坡电子和精密工程行业强劲增长。 未来一周，投资者将关注美国财报季的开始。市场预期标普500企业第二季获利增长7.8%。 菲律宾披索走软0.2%，周线可能连续第五周下跌。 菲律宾预算秘书Benjamin Diokno周五称，他并不担心披索疲弱，因该国有足够的缓冲 及稳定的外汇流入来源。 泰铢 逆势上涨0.2%，马来亚银行的Saktiandi称，“外界强烈预期，美国将以 缓慢步调升息，并不会大幅放缓流入泰国资产的资金。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.24 113.27 +0.03 +3.38 117.07 坡元 1.3740 1.3736 -0.03 +5.46 1.4490 台币 30.393 30.385 -0.03 +6.21 32.279 韩元 1132.81 1136.30 +0.31 +6.61 1207.70 泰铢 33.89 33.95 +0.18 +5.64 35.80 菲律宾披索 50.52 50.53 +0.02 -1.58 49.72 印尼卢比 13339.00 13346.00 +0.05 +0.98 13470.00 印度卢比 64.44 64.44 +0.00 +5.40 67.92 马币 4.2915 4.2905 -0.02 +4.50 4.4845 人民币 6.7790 6.7848 +0.09 +2.47 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙国玉/白云/张若琪 审校 张涛/蔡美珍/艾茂林)