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新兴汇市：亚币走坚，因美元在欧洲央行政策会议召开前走软
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#亚洲
2017年10月26日 / 早上6点17分 / 1 天前

新兴汇市：亚币走坚，因美元在欧洲央行政策会议召开前走软

2 分钟阅读

    路透10月26日 - 新兴亚币兑美元周四走坚，追随欧元在欧洲央行政策会议召开前的涨势，该央行料将在此次会议上缩减宽松货币政策。
    
    欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。这样做之所以可行，是因为欧元区经济复苏目前早已进入了第五个年头。与此同时其他主要央行，譬如美国和英国的央行，也正在准备升息。            
    
    “欧洲央行今日若调整量化宽松举措，可能会提振欧元兑美元，进而令美元兑亚币大幅向下修正，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。

    然而由于通胀仍处于低档，月度购债规模若有减少，预料购债时间友会拉长。            
    
    欧元      上涨多达0.2%至1.183美元，美元指数      则是下跌0.15%至六日来最低93.565。
    
    美元受到美国公债收益率拉回的影响略为承压；原本丧失动能的美元在过去一周大涨，因市场乐观预期美国税制改革，以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下任主席的揣测。
    
    亚洲货币方面，韩元兑美元          表现最佳，一度上涨0.35%至9月1日以来最高。
    
    韩元受到韩国第三季国内生产总值(GDP)数据支撑；韩国第三季经济成长幅度创七年来最高，因全球对该国电子产品需求强劲，这强化了升息的理由。
    
    台币兑美元        上涨0.17%，日圆兑美元      则是上涨0.2%。

    坡元      小涨，因数据显示，拜电子产品持续增长之赐，新加坡9月工业生产优于预期，且连续第14个
月同比增长。
    
    人民币          则随中间价小升。
    
    印度卢比        连续第二日走升，盘中最多上涨0.25%，与风险偏好普遍改善的环境一致。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.57    113.73   +0.14   +3.08    117.07
    坡元                   1.3596    1.3602   +0.04   +6.58    1.4490
    台币                   30.225    30.266   +0.14   +6.80    32.279
    韩元                  1124.50   1127.90   +0.30   +7.40   1207.70    
    菲律宾披索              51.78     51.77   -0.01   -3.97     49.72
    印尼卢比             13571.00  13575.00   +0.03   -0.74  13470.00
    印度卢比                64.77     64.89   +0.19   +4.86     67.92
    马币                   4.2320    4.2340   +0.05   +5.97    4.4845
    人民币                 6.6316    6.6400   +0.13   +4.75    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张明钧/汪红英/张若琪 审校 张涛/孙茉莉/王颖)

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