新兴汇市：亚币走坚，因美元在欧洲央行政策会议召开前走软

路透10月26日 - 新兴亚币兑美元周四走坚，追随欧元在欧洲央行政策会议召开前的涨势，该央行料将在此次会议上缩减宽松货币政策。 欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。这样做之所以可行，是因为欧元区经济复苏目前早已进入了第五个年头。与此同时其他主要央行，譬如美国和英国的央行，也正在准备升息。 “欧洲央行今日若调整量化宽松举措，可能会提振欧元兑美元，进而令美元兑亚币大幅向下修正，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。 然而由于通胀仍处于低档，月度购债规模若有减少，预料购债时间友会拉长。 欧元 上涨多达0.2%至1.183美元，美元指数 则是下跌0.15%至六日来最低93.565。 美元受到美国公债收益率拉回的影响略为承压；原本丧失动能的美元在过去一周大涨，因市场乐观预期美国税制改革，以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下任主席的揣测。 亚洲货币方面，韩元兑美元 表现最佳，一度上涨0.35%至9月1日以来最高。 韩元受到韩国第三季国内生产总值(GDP)数据支撑；韩国第三季经济成长幅度创七年来最高，因全球对该国电子产品需求强劲，这强化了升息的理由。 台币兑美元 上涨0.17%，日圆兑美元 则是上涨0.2%。 坡元 小涨，因数据显示，拜电子产品持续增长之赐，新加坡9月工业生产优于预期，且连续第14个 月同比增长。 人民币 则随中间价小升。 印度卢比 连续第二日走升，盘中最多上涨0.25%，与风险偏好普遍改善的环境一致。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.57 113.73 +0.14 +3.08 117.07 坡元 1.3596 1.3602 +0.04 +6.58 1.4490 台币 30.225 30.266 +0.14 +6.80 32.279 韩元 1124.50 1127.90 +0.30 +7.40 1207.70 菲律宾披索 51.78 51.77 -0.01 -3.97 49.72 印尼卢比 13571.00 13575.00 +0.03 -0.74 13470.00 印度卢比 64.77 64.89 +0.19 +4.86 67.92 马币 4.2320 4.2340 +0.05 +5.97 4.4845 人民币 6.6316 6.6400 +0.13 +4.75 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/汪红英/张若琪 审校 张涛/孙茉莉/王颖)