新兴汇市：亚币走坚，因美元涨势失去动力

路透10月4日 - 亚洲货币周三走坚，泰铢有望创下近10周来最佳单日表现，因美元涨势失去动力，此前外界猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦2月离职后，其继任者或许将是两位领先候选人中立场没那么偏鹰派的一位。 美元本周稍早上扬，但在Politico网站报导公布后小跌。该报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。 与此同时，世界银行调升对东亚和太平洋地区发展中经济体今明两年的增长率预估，同时上调对马来西亚的预估，称该国经济正受益于投资增加以及全球贸易复苏 。 马币(林吉特) 小涨，有望创下近三周来最佳单日表现。 其他货币中，泰铢 涨0.3%，料将创下7月27日以来最大单日涨幅。泰国出口和旅游业强劲回升，促使世界银行对该国经济提出乐观展望。 菲律宾披索 升0.3%，菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉周三称，该国的税收制度改革计划将仅会对通胀产生温和影响，不需要对央行货币政策进行任何调整。 印尼卢比 亦小幅反弹。 台湾、中国大陆和韩国市场因公众假期休市。 印度卢比 小涨，印度央行今日稍后公布利率决议。 尽管印度经济增速大幅放缓，但印度央行预计将在本周的政策会议上维持政策利率不变 。此前该国通胀率飙升至五个月高位，令央行设定的通胀目标面临威胁。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.53 112.84 +0.28 +4.03 117.07 坡元 1.3595 1.3619 +0.18 +6.58 1.4490 泰铢 33.35 33.44 +0.25 +7.35 35.80 菲律宾披索 50.95 51.05 +0.21 -2.40 49.72 印尼卢比 13475.00 13540.00 +0.48 -0.04 13470.00 印度卢比 65.36 65.50 +0.21 +3.91 67.92 马币 4.2245 4.2375 +0.31 +6.15 4.4845 (完) (编译 许娜/于春红/王兴亚；审校 高琦/于春红)