新兴汇市：亚币走坚，市场关注美联储新主席人选和欧洲央行会议

路透10月24日 - 亚洲货币兑美元周二小涨，市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选，以及欧洲央行本周稍晚的会议，因此投资者暂不买入美元。 美国总统特朗普周一对记者称，他“非常、非常接近”就美联储主席人选作出决定。 若特朗普提名一位鹰派候选人，或将推升美元，从而令亚币承压。 投资者还谨慎等待欧洲央行本周稍晚将举行的政策会议。此次会议或将决定美元长期走势，进而影响亚币。 “欧洲央行月度购债规模将减少多少，其量化宽松计划在2017年底到期后会延长多久，这是市场关注的焦点，”加拿大丰业银行亚洲外汇策略师Gao Qi称。 他还补充说，关于美联储下任主席人选的揣测，会影响美元走势，不过直接影响很难预估。 韩元兑美元 升至一周高点，有望连续第三日收高。 “在接下来的几周，韩元会继续随着风险情绪的波动而变化，同时仍容易受到包括美国税改计划、美联储下任主席提名人选及朝鲜半岛地缘政治局势等外部不确定性影响，”加拿大丰业银行在研究报告中称。 印尼卢比兑美元 也上涨，因印尼股市触及纪录高位。 国际能源署(IEA)周二表示，东南亚地区石油需求至少在2040年以前保持增长，因为该地区的新兴国家依赖石油以满足快速增长的公路运输需求。 坡元 日内百分比涨幅在亚洲货币中居前，兑美元涨幅为将近两周来最大。 新加坡9月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%，符合路透调查中的预估中值，因服务业通胀上升。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.35 113.42 +0.06 +3.28 117.07 坡元 1.3594 1.3618 +0.18 +6.59 1.4490 台币 30.251 30.262 +0.04 +6.70 32.279 韩元 1128.20 1130.20 +0.18 +7.05 1207.70 泰铢 33.15 33.17 +0.06 +7.99 35.80 菲律宾披索 51.46 51.51 +0.10 -3.38 49.72 印尼卢比 13520.00 13540.00 +0.15 -0.37 13470.00 印度卢比 64.92 65.02 +0.15 +4.62 67.92 马币 4.2325 4.2360 +0.08 +5.95 4.4845 人民币 6.6270 6.6385 +0.17 +4.82 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 徐文焰/侯雪萍/郑茵 审校 张若琪/许娜)