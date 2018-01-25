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January 25, 2018 / 6:18 AM / a day ago

新兴汇市：亚币走坚，泰铢创逾四年高位

2 分钟阅读

    路透1月25日 - 新兴亚洲货币兑美元周四上涨，美元持续下行，此前美国财长暗示美国这个全球最大经济体的汇率政策将出现转变。

    美国财政部长努钦在达沃斯世界经济论坛上对美元走软表示欢迎，称“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”市场认为此番言论背离了美国传统的汇率政策。

    美元指数      处于逾三年低点。

    “(美元)下跌源于美国财长努钦发表言论称他欢迎美元走软，因这对于美国贸易有利。”瑞穗在研究报告中指出。
    
    亚洲货币因此自美元走软中受益，多个区域的货币都录得涨幅。
    
    韩元兑美元          上涨逾1%，为今日表现最佳的亚洲货币，尽管韩国央行数据显示该国第四季经济萎缩。
    
    韩国2017年第四季经济较前季萎缩，逊于预期且为2008年以来最差季度表现，受强劲的基数效应影响，还因为秋季长假期抑制了工业生产。            

    泰铢兑美元        涨至逾四年高位，而人民币兑美元即期          持于逾两年高位
。
    
    马币(林吉特)兑美元        上涨约0.3%至将近两年高位。料将连续第五个交易日录得
涨幅。
    
    路透调查显示，马来西亚央行周四料三年半以来首次上调指标利率。
    
    “经济中其他利好迹象，以及通胀温和上升，使得该央行今日升息概率进一步加大，”
华侨银行在一份研报中称。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   108.87    109.21   +0.31   +3.49    112.67
    坡元                   1.3049    1.3070   +0.16   +2.48    1.3373
    台币                   29.049    29.302   +0.87   +2.75    29.848
    韩元                  1059.61   1070.20   +1.00   +1.03   1070.50
    泰铢                    31.37     31.62   +0.80   +3.86     32.58
    菲律宾披索              50.77     50.96   +0.38   -1.65     49.93
    印尼卢比             13273.00  13311.00   +0.29   +2.20  13565.00
    印度卢比                63.49     63.69   +0.32   +0.60     63.87
    马币                   3.8970    3.9110   +0.36   +3.77    4.0440
    人民币                 6.3220    6.3590   +0.59   +2.92    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王灿/高琦/刘秀红；审校 汪红英/王洋/王颖)
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