新兴汇市：亚币走坚，泰铢创逾四年高位

路透1月25日 - 新兴亚洲货币兑美元周四上涨，美元持续下行，此前美国财长暗示美国这个全球最大经济体的汇率政策将出现转变。 美国财政部长努钦在达沃斯世界经济论坛上对美元走软表示欢迎，称“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”市场认为此番言论背离了美国传统的汇率政策。 美元指数 处于逾三年低点。 “(美元)下跌源于美国财长努钦发表言论称他欢迎美元走软，因这对于美国贸易有利。”瑞穗在研究报告中指出。 亚洲货币因此自美元走软中受益，多个区域的货币都录得涨幅。 韩元兑美元 上涨逾1%，为今日表现最佳的亚洲货币，尽管韩国央行数据显示该国第四季经济萎缩。 韩国2017年第四季经济较前季萎缩，逊于预期且为2008年以来最差季度表现，受强劲的基数效应影响，还因为秋季长假期抑制了工业生产。 泰铢兑美元 涨至逾四年高位，而人民币兑美元即期 持于逾两年高位 。 马币(林吉特)兑美元 上涨约0.3%至将近两年高位。料将连续第五个交易日录得 涨幅。 路透调查显示，马来西亚央行周四料三年半以来首次上调指标利率。 “经济中其他利好迹象，以及通胀温和上升，使得该央行今日升息概率进一步加大，” 华侨银行在一份研报中称。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.87 109.21 +0.31 +3.49 112.67 坡元 1.3049 1.3070 +0.16 +2.48 1.3373 台币 29.049 29.302 +0.87 +2.75 29.848 韩元 1059.61 1070.20 +1.00 +1.03 1070.50 泰铢 31.37 31.62 +0.80 +3.86 32.58 菲律宾披索 50.77 50.96 +0.38 -1.65 49.93 印尼卢比 13273.00 13311.00 +0.29 +2.20 13565.00 印度卢比 63.49 63.69 +0.32 +0.60 63.87 马币 3.8970 3.9110 +0.36 +3.77 4.0440 人民币 6.3220 6.3590 +0.59 +2.92 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王灿/高琦/刘秀红；审校 汪红英/王洋/王颖)