新兴汇市：亚币走强，因美元陷于三年低点附近

路透1月19日 - 新兴亚洲市场货币周五走强，因对美国政府可能停摆的担忧使美元陷于三年低点附近，而中国强劲经济数据则提振亚洲市场人气。 美元指数 跌至90.35，徘徊于周四所及的三年低点90.104附近。 美国众议院周四夜里批准延长联邦拨款计划至2月16日。这项为避免政府机构在周五午夜关门的议案在国会取得进展，但在参议院的前途仍然未卜。 “如果政府真的关门，历史告诉我们美元将在随后几周小幅下跌，但下跌空间将有限，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示。 分析师称，在出口复苏的帮助下，中国2017年第四季经济增长强劲，这提振了今日亚币的人气。 中国2017年全年经济增速加快至6.9%，为2010年以来首次增速加快。 人民币兑美元 上涨0.4%，中国央行之前将中间价定在6.4169，为逾两年高点。 马币 日内上涨0.5%，技术指标显示马币已突破一些重要阻力位。美元/马币周五 跌至200周移动均线切入位下方。 台股上涨助推台币 走扬；韩元则在投机需求扶助下走升。 出口商的美元卖盘支撑泰铢 。 总的来说，多数新兴亚币本周上涨，外资强劲流入此间市场也帮助亚币走势。 交易所数据显示，外资流入台湾、韩国、印度股市的资金分别有7.92亿美元、4.35亿美 元及2.62亿美元。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.83 111.09 +0.23 +1.66 112.67 坡元 1.3182 1.3207 +0.19 +1.45 1.3373 台币 29.403 29.562 +0.54 +1.51 29.848 韩元 1065.20 1070.70 +0.52 +0.50 1070.50 泰铢 31.82 31.93 +0.35 +2.39 32.58 菲律宾披索 50.65 50.80 +0.29 -1.42 49.93 印尼卢比 13285.00 13345.00 +0.45 +2.11 13565.00 印度卢比 63.66 63.85 +0.31 +0.34 63.87 马币 3.9350 3.9540 +0.48 +2.77 4.0440 人民币 6.3930 6.4180 +0.39 +1.78 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张若琪/王兴亚/汪红英)