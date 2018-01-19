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January 19, 2018 / 5:09 AM / 2 days ago

新兴汇市：亚币走强，因美元陷于三年低点附近

2 分钟阅读

    路透1月19日 - 新兴亚洲市场货币周五走强，因对美国政府可能停摆的担忧使美元陷于三年低点附近，而中国强劲经济数据则提振亚洲市场人气。
    
    美元指数      跌至90.35，徘徊于周四所及的三年低点90.104附近。
    
    美国众议院周四夜里批准延长联邦拨款计划至2月16日。这项为避免政府机构在周五午夜关门的议案在国会取得进展，但在参议院的前途仍然未卜。            

    “如果政府真的关门，历史告诉我们美元将在随后几周小幅下跌，但下跌空间将有限，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示。
    
    分析师称，在出口复苏的帮助下，中国2017年第四季经济增长强劲，这提振了今日亚币的人气。
    
    中国2017年全年经济增速加快至6.9%，为2010年以来首次增速加快。
    
    人民币兑美元          上涨0.4%，中国央行之前将中间价定在6.4169，为逾两年高点。

    马币      日内上涨0.5%，技术指标显示马币已突破一些重要阻力位。美元/马币周五
跌至200周移动均线切入位下方。
    
    台股上涨助推台币        走扬；韩元则在投机需求扶助下走升。
    
    出口商的美元卖盘支撑泰铢        。
    
    总的来说，多数新兴亚币本周上涨，外资强劲流入此间市场也帮助亚币走势。
    
    交易所数据显示，外资流入台湾、韩国、印度股市的资金分别有7.92亿美元、4.35亿美
元及2.62亿美元。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.83    111.09   +0.23   +1.66    112.67
    坡元                   1.3182    1.3207   +0.19   +1.45    1.3373
    台币                   29.403    29.562   +0.54   +1.51    29.848
    韩元                  1065.20   1070.70   +0.52   +0.50   1070.50
    泰铢                    31.82     31.93   +0.35   +2.39     32.58
    菲律宾披索              50.65     50.80   +0.29   -1.42     49.93
    印尼卢比             13285.00  13345.00   +0.45   +2.11  13565.00
    印度卢比                63.66     63.85   +0.31   +0.34     63.87
    马币                   3.9350    3.9540   +0.48   +2.77    4.0440
    人民币                 6.3930    6.4180   +0.39   +1.78    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 张若琪/王兴亚/汪红英)
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