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新兴汇市：亚币走软，因朝鲜半岛形势再度紧张
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#亚洲
2017年9月26日 / 早上6点31分 / 25 天前

新兴汇市：亚币走软，因朝鲜半岛形势再度紧张

2 分钟阅读

    路透9月26日 - 新兴亚洲货币周二走软，因朝鲜(北韩)与美国间的口水战升级之际紧张形势复燃，使投资者避往安全资产。
    
     朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。            
    
    日圆/美元      涨0.1%，但其他亚币多下挫。

    “避险意愿涌现，因此新兴市场货币遭到抛售，并影响到亚币，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称。
    
    过去两周，美元兑新兴亚币上涨，受对美国今年可能再度升息的预期推动，而且分析师称周三将公布的新税改计划或许会进一步推高美元。
    
    美国总统特朗普及其共和党税务决策者团队料将提议把企业所得税率目标定在18-23%，低于目前的35%。
    
    韩元          为跌幅最大的新兴亚币，韩国信用违约互换(CDS)价格亦能反映出避险意愿的高涨，韩国主权CDS利差              扩大至19个月高位。
    
    印尼卢比        跌至一个月低位，受累于月末企业对美元的买需，不过卢比受到印尼公债价格上涨的支撑。
    
    印度卢比        亦下挫，跌至六个月低位，因企业购买美元和股市走软。印度股市       跌逾0.5%。

    
    **菲律宾披索**
    
    菲律宾披索兑美元          日内下跌0.16%。
    
    披索是今年以来唯一兑美元贬值的亚洲货币。
    
    菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)表示，菲律宾披索汇
率下跌符合经济基本面，且料藉由激发更多基础建设投资而支撑经济成长
。
    
    多数分析师表示，菲律宾经常帐收支恶化是披索下跌的原因。菲律宾
预期2017年经常帐料呈现赤字6亿美元，为15年来首见赤字。   

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.53    111.72   +0.17   +4.97    117.07
    坡元                   1.3511    1.3506   -0.04   +7.25    1.4490
    台币                   30.209    30.172   -0.12   +6.85    32.279
    韩元                  1136.10   1131.80   -0.38   +6.30   1207.70
    泰铢                    33.15     33.09   -0.18   +7.99     35.80
    菲律宾披索              50.82     50.71   -0.21   -2.15     49.72
    印尼卢比             13355.00  13325.00   -0.22   +0.86  13470.00
    印度卢比                65.34     65.10   -0.37   +3.95     67.92
    马币                   4.2060    4.2020   -0.10   +6.62    4.4845
    人民币                 6.6210    6.6189   -0.03   +4.92    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张若琪/许娜/张明钧; 审校 艾茂林/白云/高琦)

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