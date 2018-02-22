新兴汇市：亚币走软，因美元在美联储会议记录公布后上涨

路透2月22日 - 新兴亚洲货币兑美元周四下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，决策者对有必要继续升息的信心增强。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)在最近一次政策会议上对经济前景的信心有所增强，多数委员相信通胀将上升。 受围绕美国预算赤字和追求弱势美元政策的担忧等一系列利空因素拖累，美元近来受到打击，但本周出现反弹，得益于美国公债收益率上升。 美国10年期公债收益率周四触及逾四年高点，并探向3%心理关卡，分 析师称若收益率升至3%，将带动投资人远离新兴亚洲货币等风险偏高资产 。 马来亚银行驻新加坡外汇研究主管Saktiandi Supaat在一份报告中指 出，“我们不排除美联储略微上修2019年预估以及利率的可能性，”他所 指的是美联储对于利率路径的预估。 “美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议召开之前，可能会持续见 到美元走强。” 韩元 、泰铢 、印尼卢比 以及马币(林吉 特) 全都下跌约0.5%或更多，受到本地债券和美国公债收益率间利 差收窄打击。 印度央行上次政策会议的记录文件未能给印度卢比带来帮助，因记录显示决策者对于通胀加速的担忧加重，令卢比 和当地债市承压。 人民币兑美元 周四微跌，今日为中国市场继春节假期之后首个交易日，中间价大幅下调，而美元则走强。 另一方面，日圆 走强，因围绕美国升息加速的猜测打击投资者风险偏好，并打压股市。 近期一项调查显示，过去两周多数新兴亚洲货币的人气进一步恶化。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.32 107.76 +0.41 +4.99 112.67 坡元 1.3240 1.3234 -0.05 +1.00 1.3373 台币 29.317 29.245 -0.25 +1.81 29.848 韩元 1083.10 1076.20 -0.64 -1.16 1070.50 泰铢 31.61 31.48 -0.40 +3.07 32.58 菲律宾披索 52.09 52.10 +0.02 -4.15 49.93 印尼卢比 13665.00 13618.00 -0.34 -0.73 13565.00 印度卢比 65.02 64.76 -0.41 -1.77 63.87 马币 3.9150 3.9000 -0.38 +3.30 4.0440 人民币 6.3533 6.3450 -0.13 +2.42 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 张若琪/陈宗琦/孙茉莉)