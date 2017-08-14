新兴汇市：亚币走高韩元领涨，因美朝紧张局势未升级

路透8月14日 - 韩元周一领涨亚洲货币，首尔交易商对于周末美朝紧张局势未升级感到释然。 “今日风险偏好略有上升，这有助于亚币，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota称，并提及美中周末对话。 中国国家主席习近平周六与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜(北韩)核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。而在此之前特朗普警告朝鲜称，美国军队已经“子弹上膛”。 美元周一小幅上涨，摆脱周五所及低点。周五美国公布的通胀数据疲弱，降低了美联储今年再次升息的可能性。 0531 GMT，美元指数 上涨0.1%。 马币 和菲律宾披索 均持稳，本周两国将公布经济增长数据。 菲律宾央行在上周五披索跌至11年低点后，试图安抚投资人，称披索下跌是对海外的政治紧张氛围做出反应。菲律宾总统发言人周一称，该国经济基本面强劲。 泰国金融市场周一因假日休市。 人民币兑美元 涨0.05%，摆脱了中国弱于预期的7月经济数据的影响。 虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年 拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。 印度卢比 结束三日跌势，涨0.2%，等待今日稍晚印度公布核心通胀数据。 星展银行在一份报告中称，如果7月通胀反弹，则将缩减该国进一步降息的空间。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.51 109.15 -0.33 +6.90 117.07 坡元 1.3598 1.3604 +0.04 +6.56 1.4490 台币 30.292 30.358 +0.22 +6.56 32.279 韩元 1137.81 1143.50 +0.50 +6.14 1207.70 菲律宾披索 51.01 50.98 -0.05 -2.52 49.72 印尼卢比 13347.00 13355.00 +0.06 +0.92 13470.00 印度卢比 64.01 64.13 +0.19 +6.11 67.92 马币 4.2930 4.2935 +0.01 +4.46 4.4845 人民币 6.6605 6.6666 +0.09 +4.30 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/李春喜；审校 张涛/王兴亚/于春红)