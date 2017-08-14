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新兴汇市：亚币走高韩元领涨，因美朝紧张局势未升级
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2017年8月14日 / 早上7点27分 / 1 天内

新兴汇市：亚币走高韩元领涨，因美朝紧张局势未升级

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月14日 - 韩元周一领涨亚洲货币，首尔交易商对于周末美朝紧张局势未升级感到释然。
    
    “今日风险偏好略有上升，这有助于亚币，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota称，并提及美中周末对话。
    
    中国国家主席习近平周六与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜(北韩)核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。而在此之前特朗普警告朝鲜称，美国军队已经“子弹上膛”。            

    美元周一小幅上涨，摆脱周五所及低点。周五美国公布的通胀数据疲弱，降低了美联储今年再次升息的可能性。
    
    0531 GMT，美元指数      上涨0.1%。
    
    马币        和菲律宾披索          均持稳，本周两国将公布经济增长数据。
    
    菲律宾央行在上周五披索跌至11年低点后，试图安抚投资人，称披索下跌是对海外的政治紧张氛围做出反应。菲律宾总统发言人周一称，该国经济基本面强劲。
    
    泰国金融市场周一因假日休市。

    人民币兑美元          涨0.05%，摆脱了中国弱于预期的7月经济数据的影响。
    
    虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年
拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。            
    
    印度卢比        结束三日跌势，涨0.2%，等待今日稍晚印度公布核心通胀数据。
    
    星展银行在一份报告中称，如果7月通胀反弹，则将缩减该国进一步降息的空间。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.51    109.15   -0.33   +6.90    117.07
    坡元                   1.3598    1.3604   +0.04   +6.56    1.4490
    台币                   30.292    30.358   +0.22   +6.56    32.279
    韩元                  1137.81   1143.50   +0.50   +6.14   1207.70
    菲律宾披索              51.01     50.98   -0.05   -2.52     49.72
    印尼卢比             13347.00  13355.00   +0.06   +0.92  13470.00
    印度卢比                64.01     64.13   +0.19   +6.11     67.92
    马币                   4.2930    4.2935   +0.01   +4.46    4.4845
    人民币                 6.6605    6.6666   +0.09   +4.30    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 刘秀红/李春喜；审校 张涛/王兴亚/于春红)

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