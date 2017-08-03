新兴汇市：亚洲货币在美国非农数据公布前走软；韩元受股市拖累

路透8月3日 - 多数亚洲新兴市场货币周四持平或走低，在美国重要 就业数据公布前市场趋于谨慎，该数据可能会影响到美国联邦储备理事会 (美联储/FED)的升息时间。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民营雇 主新增178,000个就业岗位，低于分析师们的预期。美国劳工部周五将公 布7月非农就业数据。 瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota称，“我认为在周 五非农就业报告公布前，人们正在降低风险或锁定获利。” “只要该数据不是意外强劲，美元疲势和亚币强势下周就将持续，” Yokota说。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济的强劲程 度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近 于撤走这项备受争议的刺激工具。 “我认为缩表因素已经被消化，不会产生影响，市场更加关注下次升 息，尤其是12月是否升息，”Yokota表示。 瑞穗银行在一份报告中说，总体上市场可以预计(美联储)将很快缩表 ，不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部可能对升息看法分歧。 韩国股市下滑进一步拖累韩元，韩元兑美元 跌至逾两周低 位。 坡元连续三个交易日下跌；台币一度跌至一周低点，之后扳回跌幅略有走升。 人民币跌至近两周低位。 韩元兑美元一度下跌达0.5%，追随韩国股市的颓势。 印度卢比/美元最多涨0.2%。升至逾两年高位，外资银行大卖美元。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.66 110.72 +0.05 +5.79 117.07 坡元 1.3601 1.3588 -0.10 +6.54 1.4490 台币 30.207 30.252 +0.15 +6.86 32.279 韩元 1126.87 1124.00 -0.25 +7.17 1207.70 泰铢 33.27 33.28 +0.03 +7.60 35.80 菲律宾披索 50.37 50.39 +0.04 -1.29 49.72 印尼卢比 13329.00 13323.00 -0.05 +1.06 13470.00 印度卢比 63.63 63.70 +0.11 +6.74 67.92 马币 4.2835 4.2840 +0.01 +4.69 4.4845 人民币 6.7247 6.7210 -0.06 +3.30 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张荻/杜明霞/张若琪 审校 张涛/王颖)