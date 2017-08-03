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新兴汇市：亚洲货币在美国非农数据公布前走软；韩元受股市拖累
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2017年8月3日 / 凌晨5点59分 / 5 天前

新兴汇市：亚洲货币在美国非农数据公布前走软；韩元受股市拖累

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月3日 - 多数亚洲新兴市场货币周四持平或走低，在美国重要
就业数据公布前市场趋于谨慎，该数据可能会影响到美国联邦储备理事会
(美联储/FED)的升息时间。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民营雇
主新增178,000个就业岗位，低于分析师们的预期。美国劳工部周五将公
布7月非农就业数据。

    瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota称，“我认为在周
五非农就业报告公布前，人们正在降低风险或锁定获利。”

    “只要该数据不是意外强劲，美元疲势和亚币强势下周就将持续，”
Yokota说。
    
    美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济的强劲程
度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近
于撤走这项备受争议的刺激工具。            
    
    “我认为缩表因素已经被消化，不会产生影响，市场更加关注下次升
息，尤其是12月是否升息，”Yokota表示。
    
    瑞穗银行在一份报告中说，总体上市场可以预计(美联储)将很快缩表
，不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部可能对升息看法分歧。
    
    韩国股市下滑进一步拖累韩元，韩元兑美元          跌至逾两周低
位。

    坡元连续三个交易日下跌；台币一度跌至一周低点，之后扳回跌幅略有走升。
    
    人民币跌至近两周低位。
    
    韩元兑美元一度下跌达0.5%，追随韩国股市的颓势。
    
    印度卢比/美元最多涨0.2%。升至逾两年高位，外资银行大卖美元。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.66    110.72   +0.05   +5.79    117.07
    坡元                   1.3601    1.3588   -0.10   +6.54    1.4490
    台币                   30.207    30.252   +0.15   +6.86    32.279
    韩元                  1126.87   1124.00   -0.25   +7.17   1207.70
    泰铢                    33.27     33.28   +0.03   +7.60     35.80
    菲律宾披索              50.37     50.39   +0.04   -1.29     49.72
    印尼卢比             13329.00  13323.00   -0.05   +1.06  13470.00
    印度卢比                63.63     63.70   +0.11   +6.74     67.92
    马币                   4.2835    4.2840   +0.01   +4.69    4.4845
    人民币                 6.7247    6.7210   -0.06   +3.30    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张荻/杜明霞/张若琪 审校 张涛/王颖)

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