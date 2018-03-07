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亚洲
March 7, 2018 / 6:34 AM / a day ago

新兴汇市：亚洲货币多数持坚，因柯恩辞职消息打压美元走软

2 分钟阅读

    路透3月7日 - 多数亚洲新兴货币周三持坚，因美元走软，此前美国白宫国家经济委员会主任柯恩周二宣布将辞职，引发了有关新关税和贸易战的疑虑。
    
    亚洲股市下跌，因柯恩辞职后围绕美国就钢铝征收关税的风险再起，但美元颓势扶助很多亚洲货币走坚。
    
    美元指数      报89.47，接近周二触及的两周低点。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               日内下跌0.3%。
    
    “市场担心贸易紧张关系可能会升级为贸易战...股市因此做出回应，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong说，“但汇市的反应不是很明确。”
    
    韩元          连续第二天领涨亚币，上涨0.65%，周二涨约0.57%。朝鲜可能去核化的前景在过去几日支撑韩元。
    
    马币      连续第二日上涨，马来西亚央行周三稍晚将召开政策会议。马币兑美元微涨0.03%。
    
    人民币          一度下跌0.34%，为3月1日以来最大跌幅。中国是主要钢铁生产国，经常是特朗普贸易强硬言论的矛头所向。

    “冒险意愿可能主要取决于特朗普想在保护主义道路上走多远。”
    
    印尼卢比        走坚0.06%，印度卢比        和坡元        都持平。
    
    台币        上升0.14%，周三晚些时候将台湾将公布通胀和贸易数据。
    
    菲律宾披索          从盘初的跌势中回升，小幅上升0.05%，盘中一度跌至一周低点。
    
    周二的数据显示菲律宾2月通胀加速。该国央行将在3月22日召开政策会议，未来两周披索的走势将受到关注。

                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   105.52    106.11   +0.56   +6.78    112.67
    坡元                   1.3155    1.3159   +0.03   +1.66    1.3373
    台币                   29.250    29.287   +0.13   +2.04    29.848
    韩元                  1067.92   1076.10   +0.77   +0.24   1070.50
    泰铢                    31.33     31.39   +0.19   +3.99     32.58
    菲律宾披索              51.96     52.00   +0.08   -3.91     49.93
    印尼卢比             13760.00  13770.00   +0.07   -1.42  13565.00
    印度卢比                64.96     64.96   -0.01   -1.68     63.87
    马币                   3.9010    3.9020   +0.03   +3.67    4.0440
    人民币                 6.3196    6.3100   -0.15   +2.96    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王颖/艾茂林/王洋/孙茉莉; 审校 张若琪/高琦/刘秀红)
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