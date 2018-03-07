新兴汇市：亚洲货币多数持坚，因柯恩辞职消息打压美元走软

路透3月7日 - 多数亚洲新兴货币周三持坚，因美元走软，此前美国白宫国家经济委员会主任柯恩周二宣布将辞职，引发了有关新关税和贸易战的疑虑。 亚洲股市下跌，因柯恩辞职后围绕美国就钢铝征收关税的风险再起，但美元颓势扶助很多亚洲货币走坚。 美元指数 报89.47，接近周二触及的两周低点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 日内下跌0.3%。 “市场担心贸易紧张关系可能会升级为贸易战...股市因此做出回应，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong说，“但汇市的反应不是很明确。” 韩元 连续第二天领涨亚币，上涨0.65%，周二涨约0.57%。朝鲜可能去核化的前景在过去几日支撑韩元。 马币 连续第二日上涨，马来西亚央行周三稍晚将召开政策会议。马币兑美元微涨0.03%。 人民币 一度下跌0.34%，为3月1日以来最大跌幅。中国是主要钢铁生产国，经常是特朗普贸易强硬言论的矛头所向。 “冒险意愿可能主要取决于特朗普想在保护主义道路上走多远。” 印尼卢比 走坚0.06%，印度卢比 和坡元 都持平。 台币 上升0.14%，周三晚些时候将台湾将公布通胀和贸易数据。 菲律宾披索 从盘初的跌势中回升，小幅上升0.05%，盘中一度跌至一周低点。 周二的数据显示菲律宾2月通胀加速。该国央行将在3月22日召开政策会议，未来两周披索的走势将受到关注。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.52 106.11 +0.56 +6.78 112.67 坡元 1.3155 1.3159 +0.03 +1.66 1.3373 台币 29.250 29.287 +0.13 +2.04 29.848 韩元 1067.92 1076.10 +0.77 +0.24 1070.50 泰铢 31.33 31.39 +0.19 +3.99 32.58 菲律宾披索 51.96 52.00 +0.08 -3.91 49.93 印尼卢比 13760.00 13770.00 +0.07 -1.42 13565.00 印度卢比 64.96 64.96 -0.01 -1.68 63.87 马币 3.9010 3.9020 +0.03 +3.67 4.0440 人民币 6.3196 6.3100 -0.15 +2.96 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/艾茂林/王洋/孙茉莉; 审校 张若琪/高琦/刘秀红)