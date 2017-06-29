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2017年6月29日 / 凌晨5点30分 / 1 个月前

新兴汇市：亚洲货币小升，因美元下滑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月29日 - 新兴亚洲货币周四小升，中国人民币触及逾七个月高位；投资人消化欧洲货币政策将缩紧的预期后，美元走弱。
    
    主要央行相继发出鹰派评论，暗示可能不只有美国将结束宽松货币周期。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月已宣布升息，并保留今年稍晚进一步升息的可能性。

    英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可
能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。            
    
    加拿大央行两名高层决策者暗示，该行最早7月可能就会紧缩政策。
    
    而欧洲央行总裁德拉吉周二发表讲话时暗示，欧洲央行今年可能缩减
刺激计划。
    
    美元指数      跌至95.754，是去年10月以来最低水平。
    
    人民币          在亚币中表现突出，料将连涨第三日，涨向2016年
11月以来最高水平。
    
    韩元兑美元                涨0.3%，也是涨幅较大的亚币。坡元S
GD=连涨第三日，触及两周高位。

    人民币兑美元即期          周四一度上涨0.4%至6.772，创逾七个月以来最高水准。
    
    中国央行将人民币兑美元中间价          设在6.7940，以反映美元整体疲软走势。
    
    韩元从上日跌势中反弹，周四上涨0.3%，受外资买入韩股和韩股上涨提振。
    
    0516 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       涨0.6%至2,396.06点，之前一度触及2,402.80点的盘中纪录高位。
    
    韩股反弹，并创下纪录高点，科技和金融类股上涨，受美国同业隔夜的强劲表现提振。
    
    外资今日料将买超韩股，接近中午时买超454亿韩元(3,990万美元)韩 股。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.23    112.28   +0.04   +4.31    117.07
    坡元                   1.3807    1.3820   +0.09   +4.95    1.4490
    台币                   30.361    30.438   +0.25   +6.32    32.279
    韩元                  1140.40   1144.00   +0.32   +5.90   1207.70
    泰铢                    33.96     33.99   +0.09   +5.42     35.80
    菲律宾披索              50.53     50.50   -0.06   -1.60     49.72
    印度卢比                64.45     64.55   +0.16   +5.38     67.92
    马币                   4.2940    4.2960   +0.05   +4.44    4.4845
    人民币                 6.7790    6.7997   +0.31   +2.47    6.9467
    注：印尼金融市场逢假期休市；人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 蔡美珍/王颖/汪红英；审校 白云/杜明霞/王兴亚)

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