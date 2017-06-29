新兴汇市：亚洲货币小升，因美元下滑

路透6月29日 - 新兴亚洲货币周四小升，中国人民币触及逾七个月高位；投资人消化欧洲货币政策将缩紧的预期后，美元走弱。 主要央行相继发出鹰派评论，暗示可能不只有美国将结束宽松货币周期。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月已宣布升息，并保留今年稍晚进一步升息的可能性。 英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可 能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。 加拿大央行两名高层决策者暗示，该行最早7月可能就会紧缩政策。 而欧洲央行总裁德拉吉周二发表讲话时暗示，欧洲央行今年可能缩减 刺激计划。 美元指数 跌至95.754，是去年10月以来最低水平。 人民币 在亚币中表现突出，料将连涨第三日，涨向2016年 11月以来最高水平。 韩元兑美元 涨0.3%，也是涨幅较大的亚币。坡元S GD=连涨第三日，触及两周高位。 人民币兑美元即期 周四一度上涨0.4%至6.772，创逾七个月以来最高水准。 中国央行将人民币兑美元中间价 设在6.7940，以反映美元整体疲软走势。 韩元从上日跌势中反弹，周四上涨0.3%，受外资买入韩股和韩股上涨提振。 0516 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.6%至2,396.06点，之前一度触及2,402.80点的盘中纪录高位。 韩股反弹，并创下纪录高点，科技和金融类股上涨，受美国同业隔夜的强劲表现提振。 外资今日料将买超韩股，接近中午时买超454亿韩元(3,990万美元)韩 股。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.23 112.28 +0.04 +4.31 117.07 坡元 1.3807 1.3820 +0.09 +4.95 1.4490 台币 30.361 30.438 +0.25 +6.32 32.279 韩元 1140.40 1144.00 +0.32 +5.90 1207.70 泰铢 33.96 33.99 +0.09 +5.42 35.80 菲律宾披索 50.53 50.50 -0.06 -1.60 49.72 印度卢比 64.45 64.55 +0.16 +5.38 67.92 马币 4.2940 4.2960 +0.05 +4.44 4.4845 人民币 6.7790 6.7997 +0.31 +2.47 6.9467 注：印尼金融市场逢假期休市；人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/王颖/汪红英；审校 白云/杜明霞/王兴亚)