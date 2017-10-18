新兴汇市：亚洲货币走势受抑，关注中共十九大寻找人民币汇率线索

路透10月18日 - 亚洲货币周三走势受抑，因投资者等待从中国共产 党十九大会议中寻找有关中国汇率政策前景的线索。 中国国家主席习近平周三指出，要把经济发展的着力点放在实体经济 上，继续推进供给侧结构性改革；深化金融体制改革，提高直接融资比重 。 但正如之前预期，习近平的讲话侧重于大方向，并没有提供什么细节 。 人民币兑美元 小涨，今日人民币兑美元中间价 被定在6.5991。 美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕，仍对中国政府的经济政策持批评态度。 坡元兑美元 也小涨，马币(林吉特) 因马来西亚公共假期没有交易。 “市场对新兴亚币仍持谨慎乐观看法，但短期看，由于美元因美联储下任主席人选问题而面临不确定性，投资者将持非常谨慎的态度，”外汇经纪商OANDA的Stephen Innes在报告中称。 韩元兑美元 小涨。 美国汇率报告中，韩国依然留在观察名单上，但这基本上在预料之内，对韩元影响不大。 韩国央行周三公布的数据显示，9月以韩元计算的进口物价连续第 11个月同比上升，因全球油价上涨提振成品油成本。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.24 112.19 -0.04 +4.30 117.07 坡元 1.3548 1.3553 +0.04 +6.95 1.4490 台币 30.199 30.205 +0.02 +6.89 32.279 韩元 1130.30 1132.50 +0.19 +6.85 1207.70 泰铢 33.09 33.10 +0.03 +8.19 35.80 菲律宾披索 51.36 51.33 -0.06 -3.19 49.72 印尼卢比 13507.00 13505.00 -0.01 -0.27 13470.00 印度卢比 65.01 65.02 +0.01 +4.47 67.92 人民币 6.6096 6.6250 +0.23 +5.10 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 郑茵/侯雪苹/艾茂林；审校 张明钧/于春红/王丽鑫)