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新兴汇市：亚洲货币走势受抑，关注中共十九大寻找人民币汇率线索
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#亚洲
2017年10月18日 / 凌晨4点49分 / 7 天内

新兴汇市：亚洲货币走势受抑，关注中共十九大寻找人民币汇率线索

2 分钟阅读

    路透10月18日 - 亚洲货币周三走势受抑，因投资者等待从中国共产
党十九大会议中寻找有关中国汇率政策前景的线索。
    
    中国国家主席习近平周三指出，要把经济发展的着力点放在实体经济
上，继续推进供给侧结构性改革；深化金融体制改革，提高直接融资比重
。            
    
    但正如之前预期，习近平的讲话侧重于大方向，并没有提供什么细节
。

    人民币兑美元          小涨，今日人民币兑美元中间价          被定在6.5991。
    
    美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕，仍对中国政府的经济政策持批评态度。            
    
    坡元兑美元        也小涨，马币(林吉特)      因马来西亚公共假期没有交易。
    
    “市场对新兴亚币仍持谨慎乐观看法，但短期看，由于美元因美联储下任主席人选问题而面临不确定性，投资者将持非常谨慎的态度，”外汇经纪商OANDA的Stephen Innes在报告中称。

    韩元兑美元          小涨。
    
    美国汇率报告中，韩国依然留在观察名单上，但这基本上在预料之内，对韩元影响不大。            
    
    韩国央行周三公布的数据显示，9月以韩元计算的进口物价连续第 11个月同比上升，因全球油价上涨提振成品油成本。            
 
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.24    112.19   -0.04   +4.30    117.07
    坡元                   1.3548    1.3553   +0.04   +6.95    1.4490
    台币                   30.199    30.205   +0.02   +6.89    32.279
    韩元                  1130.30   1132.50   +0.19   +6.85   1207.70
    泰铢                    33.09     33.10   +0.03   +8.19     35.80
    菲律宾披索              51.36     51.33   -0.06   -3.19     49.72
    印尼卢比             13507.00  13505.00   -0.01   -0.27  13470.00
    印度卢比                65.01     65.02   +0.01   +4.47     67.92
    人民币                 6.6096    6.6250   +0.23   +5.10    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 郑茵/侯雪苹/艾茂林；审校 张明钧/于春红/王丽鑫)

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