新兴汇市：亚洲货币走疲，印尼卢比跌至逾16个月低点

路透10月27日 - 亚洲货币周五承压，欧洲央行将购债计划延长至2018年，浇熄短期内欧元区升息的希望后，美元兑欧元走强。 欧洲央行周四将购债措施延长九个月至2018年9月，但承诺刺激措施将持续数年，甚至保留了逆转政策的可能性。 欧洲央行总裁德拉吉的态度与美国联邦储备理事会(美联储/FED)形成强烈对比，美联储持续推进货币政策正常化，看来准备在12月升息，令美元获得提振。 新加坡华侨银行在一份研报中称，对于利率仍维持不变直至购债计划结束后很久的前瞻指引，将欧洲央行划入“鸽派缩减”队列，欧元表现符合典型的买预期卖事实情况。 亚币当中，韩元 跌幅居前，台币 、马币(林吉特) 、坡元 、人民币 及日圆 料将连续第二周录得跌幅。 印尼卢比兑美元 一度跌0.4%，触及逾16个月的最低位，因美元反弹而受到打压。 印尼卢比本周累计跌0.8%左右，也可能连续第二周录得跌幅。 菲律宾披索 虽然触及11年新低，不过只是略微下跌，但也可能连续第五周录得跌幅。泰铢兑美元 跌0.3%。 坡元跌0.2%至三个月低点，为连续第二日下滑，周线料跌0.5%左右。 新加坡金管局周五表示，新加坡劳工需求预料短期内将改善，但市场上累积的闲置劳动力将需要时间予以消化，薪资压力不太可能快速上升。 马币(林吉特)小跌0.2%至逾三周低位，马来西亚周五稍晚将公布2018年预算案。 人民币/美元 亦随亚洲的卖压走软。人民币本周周线料下跌0.5%。 韩元 周五最多跌0.7%，但本周微升。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.19 113.97 -0.19 +2.52 117.07 坡元 1.3684 1.3668 -0.12 +5.89 1.4490 台币 30.270 30.229 -0.14 +6.64 32.279 韩元 1129.53 1124.60 -0.44 +6.92 1207.70 泰铢 33.29 33.21 -0.24 +7.54 35.80 菲律宾披索 51.85 51.75 -0.20 -4.12 49.72 印尼卢比 13622.00 13580.00 -0.31 -1.12 13470.00 印度卢比 65.09 64.82 -0.41 +4.36 67.92 马币 4.2400 4.2352 -0.11 +5.77 4.4845 人民币 6.6523 6.6435 -0.13 +4.43 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/张若琪 审校 李爽/刘秀红/高琦)