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新兴汇市：亚洲货币走疲，印尼卢比跌至逾16个月低点
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2017年10月27日 / 早上6点39分 / 1 天前

新兴汇市：亚洲货币走疲，印尼卢比跌至逾16个月低点

2 分钟阅读

    路透10月27日 - 亚洲货币周五承压，欧洲央行将购债计划延长至2018年，浇熄短期内欧元区升息的希望后，美元兑欧元走强。
    
    欧洲央行周四将购债措施延长九个月至2018年9月，但承诺刺激措施将持续数年，甚至保留了逆转政策的可能性。
    
    欧洲央行总裁德拉吉的态度与美国联邦储备理事会(美联储/FED)形成强烈对比，美联储持续推进货币政策正常化，看来准备在12月升息，令美元获得提振。

    新加坡华侨银行在一份研报中称，对于利率仍维持不变直至购债计划结束后很久的前瞻指引，将欧洲央行划入“鸽派缩减”队列，欧元表现符合典型的买预期卖事实情况。
    
    亚币当中，韩元          跌幅居前，台币        、马币(林吉特)      、坡元      、人民币          及日圆      料将连续第二周录得跌幅。
    
    印尼卢比兑美元      一度跌0.4%，触及逾16个月的最低位，因美元反弹而受到打压。
    
    印尼卢比本周累计跌0.8%左右，也可能连续第二周录得跌幅。
    
    菲律宾披索          虽然触及11年新低，不过只是略微下跌，但也可能连续第五周录得跌幅。泰铢兑美元        跌0.3%。
    
    坡元跌0.2%至三个月低点，为连续第二日下滑，周线料跌0.5%左右。
    
    新加坡金管局周五表示，新加坡劳工需求预料短期内将改善，但市场上累积的闲置劳动力将需要时间予以消化，薪资压力不太可能快速上升。            

    马币(林吉特)小跌0.2%至逾三周低位，马来西亚周五稍晚将公布2018年预算案。
    
    人民币/美元          亦随亚洲的卖压走软。人民币本周周线料下跌0.5%。
    
    韩元          周五最多跌0.7%，但本周微升。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.19    113.97   -0.19   +2.52    117.07
    坡元                   1.3684    1.3668   -0.12   +5.89    1.4490
    台币                   30.270    30.229   -0.14   +6.64    32.279
    韩元                  1129.53   1124.60   -0.44   +6.92   1207.70
    泰铢                    33.29     33.21   -0.24   +7.54     35.80
    菲律宾披索              51.85     51.75   -0.20   -4.12     49.72
    印尼卢比             13622.00  13580.00   -0.31   -1.12  13470.00
    印度卢比                65.09     64.82   -0.41   +4.36     67.92
    马币                   4.2400    4.2352   -0.11   +5.77    4.4845
    人民币                 6.6523    6.6435   -0.13   +4.43    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/张若琪 审校 李爽/刘秀红/高琦)

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