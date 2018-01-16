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January 16, 2018 / 5:44 AM / 2 days ago

新兴汇市：亚洲货币走贬，因投资者在大涨之后趋于谨慎

2 分钟阅读

    路透1月16日 - 亚洲货币周二走低，因投资者在其今年大幅上涨之后，对于增加新头寸变得有些谨慎。
    
    美元/日圆      涨0.3%至110.85，脱离周一触及的四个月低点110.32。
    
    “我认为，亚洲货币在昨日大涨之后，目前处于盘整阶段，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang表示。

    “短期内，美元兑亚洲货币的跌势可能持续，反映出该地区正面的增长环境，”Chang Wei Liang称。
    
    他指出，欧元目前对亚币构成扶助。欧元兑美元      上涨0.03%至1.2265。
    
    相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，印尼卢比        、台币        、马币      、泰铢        和坡元      处于超买。
    
    亚币去年大涨后，一些央行料将干预汇市，让本币贬值以保护出口。
    
    泰铢小跌，韩元          也下滑，日内下跌近0.25%。

    但油价上涨周二提振马币。
    
    中国人民币兑美元即期          周二早盘继续大涨，但未升破昨日盘中高点，中间价则创25个月新高。            
    
    一些分析师表示，有关欧洲央行(ECB)将缩减货币刺激措施的预期增强，亚洲货币也受到影响。
    
    从以往来看，亚洲货币受益于主要央行提供的全球流动性。

    印度卢比兑美元        跌0.31%，至63.683，受到原油价格近期飙升打击。
    
    印度是亚洲仅次于中国的第二大石油进口国。
    
    马来亚银行周二公布的一项报告称，油价上涨及其它通胀压力有可能促使印度央行较预
期提前升息。
    
    “卢比有可能会是亚洲同步复苏中的一个异数，”报告称。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.91    110.52   -0.35   +1.59    112.67
    坡元                   1.3220    1.3207   -0.10   +1.16    1.3373
    台币                   29.544    29.542   -0.01   +1.03    29.848
    韩元                  1062.53   1062.70   +0.02   +0.75   1070.50
    泰铢                    31.92     31.89   -0.09   +2.07     32.58
    菲律宾披索              50.38     50.37   -0.01   -0.89     49.93
    印尼卢比             13334.00  13334.00   +0.00   +1.73  13565.00
    印度卢比                63.70     63.49   -0.33   +0.27     63.87
    马币                   3.9540    3.9540   +0.00   +2.28    4.0440
    人民币                 6.4310    6.4363   +0.08   +1.18    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 张涛/王兴亚/刘秀红/张若琪/许娜)
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