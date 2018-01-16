新兴汇市：亚洲货币走贬，因投资者在大涨之后趋于谨慎

路透1月16日 - 亚洲货币周二走低，因投资者在其今年大幅上涨之后，对于增加新头寸变得有些谨慎。 美元/日圆 涨0.3%至110.85，脱离周一触及的四个月低点110.32。 “我认为，亚洲货币在昨日大涨之后，目前处于盘整阶段，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang表示。 “短期内，美元兑亚洲货币的跌势可能持续，反映出该地区正面的增长环境，”Chang Wei Liang称。 他指出，欧元目前对亚币构成扶助。欧元兑美元 上涨0.03%至1.2265。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，印尼卢比 、台币 、马币 、泰铢 和坡元 处于超买。 亚币去年大涨后，一些央行料将干预汇市，让本币贬值以保护出口。 泰铢小跌，韩元 也下滑，日内下跌近0.25%。 但油价上涨周二提振马币。 中国人民币兑美元即期 周二早盘继续大涨，但未升破昨日盘中高点，中间价则创25个月新高。 一些分析师表示，有关欧洲央行(ECB)将缩减货币刺激措施的预期增强，亚洲货币也受到影响。 从以往来看，亚洲货币受益于主要央行提供的全球流动性。 印度卢比兑美元 跌0.31%，至63.683，受到原油价格近期飙升打击。 印度是亚洲仅次于中国的第二大石油进口国。 马来亚银行周二公布的一项报告称，油价上涨及其它通胀压力有可能促使印度央行较预 期提前升息。 “卢比有可能会是亚洲同步复苏中的一个异数，”报告称。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.91 110.52 -0.35 +1.59 112.67 坡元 1.3220 1.3207 -0.10 +1.16 1.3373 台币 29.544 29.542 -0.01 +1.03 29.848 韩元 1062.53 1062.70 +0.02 +0.75 1070.50 泰铢 31.92 31.89 -0.09 +2.07 32.58 菲律宾披索 50.38 50.37 -0.01 -0.89 49.93 印尼卢比 13334.00 13334.00 +0.00 +1.73 13565.00 印度卢比 63.70 63.49 -0.33 +0.27 63.87 马币 3.9540 3.9540 +0.00 +2.28 4.0440 人民币 6.4310 6.4363 +0.08 +1.18 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张涛/王兴亚/刘秀红/张若琪/许娜)