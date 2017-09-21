新兴汇市：亚洲货币迟滞，美联储升息预期升高后美元欢欣鼓舞

路透9月21日 - 亚洲货币周四下跌，印度卢比跌至逾两个月最低，因美元跳涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，表明其预期今年还会再升息一次。 美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。 “就像2015及2016年时一样，亚洲在FOMC会后意识到美联储将于12月升息的前景。我认为在美联储12月加息以前，美元很有可能持续受到支撑，”星展银行资深汇率分析师Philip Sung Seng Wee表示。 “市场会否重现‘削减恐慌’，将取决于美国通胀能否强劲回升，足以将10年债收益率拉抬到美联储2-2.5%通胀目标上方。到目前为止，美联储宣布的缩表路径起步可谓温和。” 人民币 跌至逾三周低点，泰铢 、新加坡元 及马币(林吉特) 也跌至一周来的最低水平。 韩元 一度跌0.5%。 **印度卢比** 印度卢比 跟随区域货币疲势跌至逾两个月来的最低位，兑美 元交投在64.52。 印度财长杰特利周三称，印度正在考虑提振经济的办法，一旦获得总 理莫迪的批准，则会公布“必要的”举措。 他拒绝透露细节，称唯有在与莫迪磋商过后才会公布这些措施。 “需要见到实际措施，”巴克莱负责当地市场交易的Anindya Dasgupta说。“今日的市 场又是受美元驱动，而非以卢比为主。美联储会议后美元兑所有货币走强，并不是只兑卢比 升值，”他补充说。 台币兑美元 周四跌至逾两周低点，因美元劲扬，且出口订单放缓的消息也打压 台币。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.41 112.21 -0.18 +4.15 117.07 坡元 1.3515 1.3484 -0.23 +7.21 1.4490 台币 30.176 30.132 -0.15 +6.97 32.279 韩元 1132.04 1128.30 -0.33 +6.68 1207.70 泰铢 33.10 33.06 -0.12 +8.16 35.80 菲律宾披索 51.02 50.99 -0.07 -2.55 49.72 印尼卢比 13279.00 13279.00 +0.00 +1.44 13470.00 印度卢比 64.54 64.26 -0.43 +5.24 67.92 马币 4.1980 4.1860 -0.29 +6.82 4.4845 人民币 6.5890 6.5735 -0.24 +5.43 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 戴素萍/龚芳/侯雪苹/郑茵 审校 艾茂林/王兴亚/张明钧/白云)