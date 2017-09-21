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新兴汇市：亚洲货币迟滞，美联储升息预期升高后美元欢欣鼓舞
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#亚洲
2017年9月21日 / 凌晨4点43分 / 1 个月内

新兴汇市：亚洲货币迟滞，美联储升息预期升高后美元欢欣鼓舞

2 分钟阅读

    路透9月21日 - 亚洲货币周四下跌，印度卢比跌至逾两个月最低，因美元跳涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，表明其预期今年还会再升息一次。
    
    美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。

    “就像2015及2016年时一样，亚洲在FOMC会后意识到美联储将于12月升息的前景。我认为在美联储12月加息以前，美元很有可能持续受到支撑，”星展银行资深汇率分析师Philip Sung Seng Wee表示。
    
    “市场会否重现‘削减恐慌’，将取决于美国通胀能否强劲回升，足以将10年债收益率拉抬到美联储2-2.5%通胀目标上方。到目前为止，美联储宣布的缩表路径起步可谓温和。”

    人民币          跌至逾三周低点，泰铢        、新加坡元      
及马币(林吉特)      也跌至一周来的最低水平。
    
    韩元          一度跌0.5%。
    
    
    **印度卢比**
    
    印度卢比        跟随区域货币疲势跌至逾两个月来的最低位，兑美
元交投在64.52。
    
    印度财长杰特利周三称，印度正在考虑提振经济的办法，一旦获得总
理莫迪的批准，则会公布“必要的”举措。
    
    他拒绝透露细节，称唯有在与莫迪磋商过后才会公布这些措施。

    “需要见到实际措施，”巴克莱负责当地市场交易的Anindya Dasgupta说。“今日的市
场又是受美元驱动，而非以卢比为主。美联储会议后美元兑所有货币走强，并不是只兑卢比
升值，”他补充说。
    
    台币兑美元        周四跌至逾两周低点，因美元劲扬，且出口订单放缓的消息也打压
台币。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.41    112.21   -0.18   +4.15    117.07
    坡元                   1.3515    1.3484   -0.23   +7.21    1.4490
    台币                   30.176    30.132   -0.15   +6.97    32.279
    韩元                  1132.04   1128.30   -0.33   +6.68   1207.70
    泰铢                    33.10     33.06   -0.12   +8.16     35.80
    菲律宾披索              51.02     50.99   -0.07   -2.55     49.72
    印尼卢比             13279.00  13279.00   +0.00   +1.44  13470.00
    印度卢比                64.54     64.26   -0.43   +5.24     67.92
    马币                   4.1980    4.1860   -0.29   +6.82    4.4845
    人民币                 6.5890    6.5735   -0.24   +5.43    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 戴素萍/龚芳/侯雪苹/郑茵 审校 艾茂林/王兴亚/张明钧/白云)

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