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新兴汇市：人民币上涨提振亚币，韩元在假期过后表现强劲
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#亚洲
2017年10月10日 / 早上6点24分 / 11 天内

新兴汇市：人民币上涨提振亚币，韩元在假期过后表现强劲

2 分钟阅读

    路透10月10日 - 大多数亚币周二走坚，韩元在一周假期结束后以亮眼的表现回归，中国人民币上涨提振亚币。
    
    韩元兑美元          在本月第一个交易日升至约两周高位，韩国综合股价指数       上涨，吸引大量资金流入韩元。
    
    地缘政治风险重燃，有传言称朝鲜(北韩)可能计划进行挑衅的导弹试射行动，但也有观点认为局势不大可能进一步升级，这增添了韩元的吸引力。

    “当他们开始威胁互射火箭弹时，我们知道这实际上不会成真。但投资者正逐渐回避市场中的避险操作，”外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
    
    人民币          有望录得一个多月来最佳表现，这提振了亚洲货币。
    
    “除日本外亚洲货币上扬，是受到人民币走强的带动，因中国央行设定的人民币兑美元中间价上涨，”新加坡马来亚银行资深外汇策略师Christopher Wong称。
    
    泰铢        过去五个交易日来第四天上涨，马币(林吉特)      微幅上扬。

    “投资者注意到，泰铢和马币在近期遭抛售后处于仓位偏低状态，提供了买入机会，”Oanda的Innes表示。
    
    但他指出，受到对美联储货币政策及缩表计划的担忧影响，印尼卢比        和印度卢比        存在一定不确定性。
    
    菲律宾披索          逆势而行、微幅下跌；之前菲律宾公布8月贸易逆差较前月扩大。
    
    台湾市场因假日休市。
    
    韩元          料将录得逾六周最佳单日表现。韩国外汇市场结束持续一周的长假，今天恢复交易。
 
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.62    112.66   +0.04   +3.95    117.07
    坡元                   1.3595    1.3634   +0.29   +6.58    1.4490
    韩元                  1135.70   1145.40   +0.85   +6.34   1207.70
    泰铢                    33.30     33.38   +0.24   +7.51     35.80
    菲律宾披索              51.41     51.25   -0.32   -3.29     49.72
    印尼卢比             13497.00  13515.00   +0.13   -0.20  13470.00
    印度卢比                65.27     65.35   +0.13   +4.07     67.92
    马币                   4.2230    4.2300   +0.17   +6.19    4.4845
    人民币                 6.5945    6.6248   +0.46   +5.34    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/王兴亚/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧/王颖/蔡美珍)

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