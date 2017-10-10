新兴汇市：人民币上涨提振亚币，韩元在假期过后表现强劲

路透10月10日 - 大多数亚币周二走坚，韩元在一周假期结束后以亮眼的表现回归，中国人民币上涨提振亚币。 韩元兑美元 在本月第一个交易日升至约两周高位，韩国综合股价指数 上涨，吸引大量资金流入韩元。 地缘政治风险重燃，有传言称朝鲜(北韩)可能计划进行挑衅的导弹试射行动，但也有观点认为局势不大可能进一步升级，这增添了韩元的吸引力。 “当他们开始威胁互射火箭弹时，我们知道这实际上不会成真。但投资者正逐渐回避市场中的避险操作，”外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。 人民币 有望录得一个多月来最佳表现，这提振了亚洲货币。 “除日本外亚洲货币上扬，是受到人民币走强的带动，因中国央行设定的人民币兑美元中间价上涨，”新加坡马来亚银行资深外汇策略师Christopher Wong称。 泰铢 过去五个交易日来第四天上涨，马币(林吉特) 微幅上扬。 “投资者注意到，泰铢和马币在近期遭抛售后处于仓位偏低状态，提供了买入机会，”Oanda的Innes表示。 但他指出，受到对美联储货币政策及缩表计划的担忧影响，印尼卢比 和印度卢比 存在一定不确定性。 菲律宾披索 逆势而行、微幅下跌；之前菲律宾公布8月贸易逆差较前月扩大。 台湾市场因假日休市。 韩元 料将录得逾六周最佳单日表现。韩国外汇市场结束持续一周的长假，今天恢复交易。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.62 112.66 +0.04 +3.95 117.07 坡元 1.3595 1.3634 +0.29 +6.58 1.4490 韩元 1135.70 1145.40 +0.85 +6.34 1207.70 泰铢 33.30 33.38 +0.24 +7.51 35.80 菲律宾披索 51.41 51.25 -0.32 -3.29 49.72 印尼卢比 13497.00 13515.00 +0.13 -0.20 13470.00 印度卢比 65.27 65.35 +0.13 +4.07 67.92 马币 4.2230 4.2300 +0.17 +6.19 4.4845 人民币 6.5945 6.6248 +0.46 +5.34 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/王兴亚/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧/王颖/蔡美珍)