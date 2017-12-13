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#亚洲
December 13, 2017 / 6:18 AM / 2 days ago

新兴汇市：印度卢比下滑，其他亚币几无变动静候美联储利率决定

2 分钟阅读

    路透12月13日 - 印度卢比        周三下滑近0.25%，尽管消费者物价指数(CPI)升幅超出预期，高于央行4%的目标。
    
    其他亚币几无变动，在今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布利率决定前，交易商对建新仓谨慎以待。外界普遍预期美联储将加息，焦点正转向有关2018年收紧政策的任何线索。
    
    美元指数      下滑，因周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败共和党候选人摩尔(Roy Moore)胜出。美元指数下滑0.2%至93.948。

    不过，亚币的市场参与者主要聚焦于美联储。
    
    “我认为，市场预期的是温和升息，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong称。
    
    Wong补充说，另一方面，如果美联储语调强硬，上调通胀和经济成长预估，并承诺维持明年升息三次的指引，那么将导致美国公债收益率上升，金融条件收紧，推动美元走强。
    
    分析师表示，印度物价压力增强，可能施压该国央行在2018年升息。
    
    周二的数据显示，印度11月通胀年率升至15个月高点4.88%，受食品价格飙升带动。

    印尼卢比        触及近一个半月低点，受油价上涨和外资流出打压。
    
    路透调查预计，印尼央行周四将维持指标利率不变，以保持金融稳定性。            
    
    为期两日的会议结束之后，美联储政策声明及其最新经济预测将在美东时间下午2点出炉(1900GMT)。美联储主席叶伦将在半个小时后召开新闻发布会。            
    
    亚洲货币年初以来上涨，但本月大多下跌，因交易商开始了结获利。
    
    “我们预计12月市场将继续针对这些除日圆外的亚洲货币了结获利，”三菱东京日联银行驻新加坡的全球市场研究部东盟主管Leong Sook Mei在报告中写道。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.30    113.53   +0.20   +3.33    117.07
    坡元                   1.3516    1.3519   +0.02   +7.21    1.4490
    台币                   30.020    30.018   -0.01   +7.52    32.279
    韩元                  1090.21   1092.40   +0.20  +10.78   1207.70
    泰铢                    32.56     32.58   +0.06   +9.95     35.80
    菲律宾披索              50.43     50.51   +0.16   -1.41     49.72
    印尼卢比             13584.00  13567.00   -0.13   -0.84  13470.00
    印度卢比                64.45     64.40   -0.07   +5.39     67.92
    马币                   4.0740    4.0770   +0.07  +10.08    4.4845
    人民币                 6.6172    6.6215   +0.06   +4.98    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 孙茉莉/王兴亚/艾茂林; 审校 张荻/刘秀红/王洋)

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