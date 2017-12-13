新兴汇市：印度卢比下滑，其他亚币几无变动静候美联储利率决定

路透12月13日 - 印度卢比 周三下滑近0.25%，尽管消费者物价指数(CPI)升幅超出预期，高于央行4%的目标。 其他亚币几无变动，在今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布利率决定前，交易商对建新仓谨慎以待。外界普遍预期美联储将加息，焦点正转向有关2018年收紧政策的任何线索。 美元指数 下滑，因周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败共和党候选人摩尔(Roy Moore)胜出。美元指数下滑0.2%至93.948。 不过，亚币的市场参与者主要聚焦于美联储。 “我认为，市场预期的是温和升息，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong称。 Wong补充说，另一方面，如果美联储语调强硬，上调通胀和经济成长预估，并承诺维持明年升息三次的指引，那么将导致美国公债收益率上升，金融条件收紧，推动美元走强。 分析师表示，印度物价压力增强，可能施压该国央行在2018年升息。 周二的数据显示，印度11月通胀年率升至15个月高点4.88%，受食品价格飙升带动。 印尼卢比 触及近一个半月低点，受油价上涨和外资流出打压。 路透调查预计，印尼央行周四将维持指标利率不变，以保持金融稳定性。 为期两日的会议结束之后，美联储政策声明及其最新经济预测将在美东时间下午2点出炉(1900GMT)。美联储主席叶伦将在半个小时后召开新闻发布会。 亚洲货币年初以来上涨，但本月大多下跌，因交易商开始了结获利。 “我们预计12月市场将继续针对这些除日圆外的亚洲货币了结获利，”三菱东京日联银行驻新加坡的全球市场研究部东盟主管Leong Sook Mei在报告中写道。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 113.53 +0.20 +3.33 117.07 坡元 1.3516 1.3519 +0.02 +7.21 1.4490 台币 30.020 30.018 -0.01 +7.52 32.279 韩元 1090.21 1092.40 +0.20 +10.78 1207.70 泰铢 32.56 32.58 +0.06 +9.95 35.80 菲律宾披索 50.43 50.51 +0.16 -1.41 49.72 印尼卢比 13584.00 13567.00 -0.13 -0.84 13470.00 印度卢比 64.45 64.40 -0.07 +5.39 67.92 马币 4.0740 4.0770 +0.07 +10.08 4.4845 人民币 6.6172 6.6215 +0.06 +4.98 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙茉莉/王兴亚/艾茂林; 审校 张荻/刘秀红/王洋)