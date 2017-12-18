新兴汇市：古吉拉特邦选举结果提振印度卢比收复失地，其他亚币下跌

路透12月18日 - 印度卢比收复了周一早间的几乎全部失地，因印度总理莫迪所属印度人民党(BJP)很明显将轻松赢得莫迪故乡的一场选举。 其他新兴亚币下跌，受美元小幅上涨影响。 0350GMT，印度卢比 一度下跌1.1%，为5月18日以来最大日内跌幅，因大选初步计票情况显示，周一执政党印度人民党与主要反对党在莫迪故乡的一场选举中厮杀激烈。 但随后三个新闻电视频道称，印度人民党在古吉拉特邦议会182个议席中拿下100多席。 0546GMT ，印度卢比仅下跌0.1%。 “古吉拉特邦的选举可能是个晴雨表，”马来亚银行的汇市策略师Ch ristopher Wong表示，“莫迪料赢得选举，关于选举失利的担忧消退”。 印度将于2019年举行全国性大选。 大多数其他亚币下跌，因美元上涨。此前美国重量级共和党议员表示 ，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表 决，总统特朗普希望在周末前签署。 很多投资者预计，减税将提振美国经济增长，促使美国联邦储备理事 会(美联储/FED)升息速度加快，从而使得美元升值。 马尼拉Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz表示，美国通过税改 议案将“对本地区货币产生压力”。 马币(林吉特) 和泰铢 各下跌约0.2%。 台币 和坡元 各下跌约0.1%。 而韩元 和菲律宾披索 微涨。 人民币兑美元即期 周一微幅下跌，受到人民币中间价走软以及美国税改进展 乐观情绪提振美元持稳影响。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.65 112.57 -0.07 +3.92 117.07 坡元 1.3485 1.3482 -0.02 +7.45 1.4490 台币 30.001 29.992 -0.03 +7.59 32.279 韩元 1088.60 1089.80 +0.11 +10.94 1207.70 泰铢 32.56 32.50 -0.18 +9.95 35.80 菲律宾披索 50.42 50.45 +0.05 -1.39 49.72 印尼卢比 13580.00 13577.00 -0.02 -0.81 13470.00 印度卢比 64.14 64.04 -0.16 +5.89 67.92 马币 4.0850 4.0780 -0.17 +9.78 4.4845 人民币 6.6118 6.6080 -0.06 +5.07 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/杜明霞/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋/高琦)