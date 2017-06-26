新兴汇市：台币与韩元上涨，其他亚币几无变动

路透6月26日 - 韩元与台币周一连续第三日上涨。疲弱的通胀前景压抑美国公债收益率，并令人质疑美联储紧缩政策的计划，致使美元承压。 美国指标10年期公债收益率(殖利率) 在美联储本月升息后短暂上涨，但随后走低，因低通胀预期继续提振对长债的需求。 “较弱的通胀前景以及财政(刺激)推迟前景，导致市场对美联储升息预期减弱，驱动美元走弱，”Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram表示。 韩元 周一在本地区币种中涨幅居前，兑美元一度上涨0.4%，受到股市反弹提振。韩国股市周一收在纪录高位。 韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4至2,388.66点，主要科技股领涨。 韩国央行称，今年韩国经济料将逐步改善，也支持市场人气向好。 台币 也大涨，一度攀升0.4%，创下一个月来的最大日内百分比涨幅。 台湾经济部周五公布，5月工业生产指数较去年同期增0.78%。 其他新兴亚币多数持平至走低，今日亚洲不少金融市场休市，庆祝斋 月结束。 日圆兑美元 在连续四日上涨后小幅下跌。 人民币兑美元 跌0.1%，或连续八日下跌，有可能成为2016 年10月以来连跌时间最长的一次。 汤森路透/港交所全球人民币指数 报93.89，低于上日的94.1 。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.46 111.26 -0.18 +5.03 117.07 台币 30.314 30.400 +0.28 +6.48 32.279 韩元 1135.90 1138.80 +0.26 +6.32 1207.70 泰铢 33.95 33.94 -0.04 +5.45 35.80 人民币 6.8423 6.8380 -0.06 +1.53 6.9467 注：印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场休市。 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 张涛/侯雪萍/孙国玉；审校 蔡美珍/于春红/孙茉莉/张若琪)