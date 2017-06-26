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新兴汇市：台币与韩元上涨，其他亚币几无变动
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2017年6月26日 / 早上7点15分 / 1 个月前

新兴汇市：台币与韩元上涨，其他亚币几无变动

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月26日 - 韩元与台币周一连续第三日上涨。疲弱的通胀前景压抑美国公债收益率，并令人质疑美联储紧缩政策的计划，致使美元承压。
    
    美国指标10年期公债收益率(殖利率)           在美联储本月升息后短暂上涨，但随后走低，因低通胀预期继续提振对长债的需求。
    
    “较弱的通胀前景以及财政(刺激)推迟前景，导致市场对美联储升息预期减弱，驱动美元走弱，”Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram表示。

    韩元          周一在本地区币种中涨幅居前，兑美元一度上涨0.4%，受到股市反弹提振。韩国股市周一收在纪录高位。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        收涨0.4至2,388.66点，主要科技股领涨。
    
    韩国央行称，今年韩国经济料将逐步改善，也支持市场人气向好。            
    
    台币        也大涨，一度攀升0.4%，创下一个月来的最大日内百分比涨幅。
    
    台湾经济部周五公布，5月工业生产指数较去年同期增0.78%。            

    其他新兴亚币多数持平至走低，今日亚洲不少金融市场休市，庆祝斋
月结束。
    
    日圆兑美元      在连续四日上涨后小幅下跌。
    
    人民币兑美元          跌0.1%，或连续八日下跌，有可能成为2016
年10月以来连跌时间最长的一次。
    
    汤森路透/港交所全球人民币指数       报93.89，低于上日的94.1
。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.46    111.26   -0.18   +5.03    117.07
    台币                   30.314    30.400   +0.28   +6.48    32.279
    韩元                  1135.90   1138.80   +0.26   +6.32   1207.70
    泰铢                    33.95     33.94   -0.04   +5.45     35.80
    人民币                 6.8423    6.8380   -0.06   +1.53    6.9467
    注：印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场休市。
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 张涛/侯雪萍/孙国玉；审校 蔡美珍/于春红/孙茉莉/张若琪)

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