新兴汇市：多数亚币上扬，因美债收益率回落提振了风险偏好

路透2月23日 - 多数亚币周五扳回近期部分跌幅，因美债收益率回落提振了风险偏好，并推高了地区性资产。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 周五上涨约1%，是为市场人气改善的一个迹象。 一天前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布1月会议记录，令亚股和亚币受到打击，因市场担心美国今年将加快升息步伐。 但这种看法开始消退，一些分析师称会议记录并不是完全“鹰派”。 “会议记录立场比股市大跌所暗示的要均衡得多，”期货券商OANDA亚太地区交易主管Stephen Innes说。 “围绕他们通胀目标很对称的相关讨论，显示与当前市场押注相比，美联储官员不那么担心通胀压力升高。” 美国10年期公债收益率最新报2.928%，周四最低跌至2.904%，本周稍早曾触及四年高点2.957%。 韩元 及菲律宾披索 周五各上涨约0.5%，披索料将创下七周来首次录得周线上涨。 披索兑美元本周初跌至11年半低点，从那之后交易员卖出美元了结获利。 印度卢比 日内上涨逾0.25%，但恐将录得五个月来首次周线下跌，受贸易赤字扩大疑虑及旁遮普国家银行(PNB)舞弊案冲击影响。 泰铢 、坡元 及印尼卢比 本周也都料将录得跌幅。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.05 106.74 -0.29 +5.25 112.67 坡元 1.3235 1.3190 -0.34 +1.04 1.3373 台币 29.299 29.301 +0.01 +1.87 29.848 韩元 1079.59 1084.30 +0.44 -0.84 1070.50 泰铢 31.48 31.54 +0.19 +3.49 32.58 菲律宾披索 51.90 52.10 +0.39 -3.80 49.93 印尼卢比 13675.00 13680.00 +0.04 -0.80 13565.00 印度卢比 64.86 65.04 +0.29 -1.52 63.87 马币 3.9160 3.9150 -0.03 +3.27 4.0440 人民币 6.3421 6.3565 +0.23 +2.60 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/孙茉莉)