FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 23, 2018 / 7:18 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币上扬，因美债收益率回落提振了风险偏好

2 分钟阅读

    路透2月23日 - 多数亚币周五扳回近期部分跌幅，因美债收益率回落提振了风险偏好，并推高了地区性资产。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                周五上涨约1%，是为市场人气改善的一个迹象。
    
    一天前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布1月会议记录，令亚股和亚币受到打击，因市场担心美国今年将加快升息步伐。

    但这种看法开始消退，一些分析师称会议记录并不是完全“鹰派”。
    
    “会议记录立场比股市大跌所暗示的要均衡得多，”期货券商OANDA亚太地区交易主管Stephen Innes说。
    
    “围绕他们通胀目标很对称的相关讨论，显示与当前市场押注相比，美联储官员不那么担心通胀压力升高。”
    
    美国10年期公债收益率最新报2.928%，周四最低跌至2.904%，本周稍早曾触及四年高点2.957%。

    韩元          及菲律宾披索          周五各上涨约0.5%，披索料将创下七周来首次录得周线上涨。
    
    披索兑美元本周初跌至11年半低点，从那之后交易员卖出美元了结获利。
    
    印度卢比        日内上涨逾0.25%，但恐将录得五个月来首次周线下跌，受贸易赤字扩大疑虑及旁遮普国家银行(PNB)舞弊案冲击影响。
    
    泰铢        、坡元      及印尼卢比        本周也都料将录得跌幅。
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   107.05    106.74   -0.29   +5.25    112.67
    坡元                   1.3235    1.3190   -0.34   +1.04    1.3373
    台币                   29.299    29.301   +0.01   +1.87    29.848
    韩元                  1079.59   1084.30   +0.44   -0.84   1070.50
    泰铢                    31.48     31.54   +0.19   +3.49     32.58
    菲律宾披索              51.90     52.10   +0.39   -3.80     49.93
    印尼卢比             13675.00  13680.00   +0.04   -0.80  13565.00
    印度卢比                64.86     65.04   +0.29   -1.52     63.87
    马币                   3.9160    3.9150   -0.03   +3.27    4.0440
    人民币                 6.3421    6.3565   +0.23   +2.60    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王琛/艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/孙茉莉)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below