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新兴汇市：多数亚币上扬，美国税改议案延后消息打击美元走势
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#亚洲
2017年11月2日 / 早上6点10分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币上扬，美国税改议案延后消息打击美元走势

2 分钟阅读

    路透11月2日 - 亚洲货币兑美元周四多数上扬，美国一项重要税改议案延后一天提出的消息，打击美元走势。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，并暗示下个月可能第三度升息后，美元原本持坚。但在传出税改议案延迟提出后，美元动能减弱。
    
    0516GMT，美元指数      下跌0.3%。

    “今天的走势似乎与美元走软有关，税改议案相关的复杂性打压美元，”麦格理银行战略、固定收益及外汇主管Nizam Idris称。
    
    他表示，美国总统特朗普在逐步调降企业所得税方面可能需要“缓和些并作出一些妥协”。
    
    特朗普周四料将提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)成为下任联储主席，把自己的影响力加诸到联储领导层，同时暗示货币政策将具备连续性。            
    
    日圆      领涨区域货币，涨幅最高达0.4%，引领其他亚币走势。

    菲律宾披索恢复交易后          上涨0.3%，此前两个交易日逢国内假日休市。丰业银
行亚洲外汇策略师高奇表示，周四的涨势为反映区域货币走势的落后补涨。
    
    人民币兑美元上涨0.05%。坡元兑美元上涨0.2%，触及近两周最高。高奇称，坡元上涨
可能与欧元走升有关，因两者走势关联密切。
    
    
    **韩元**
    
    韩元兑美元          上涨多达0.24%，维持在三个月高点。
    
    周三数据显示，韩国10月消费者物价涨幅低于央行目标，浇熄了未来数月内升息的呼声
。            
    
    不过星展银行(DBS)在一份报告中指出，“有越来越多迹象显示，韩国央行接近升息，
”因经济成长率回复到潜能水准3%。
    
    上周公布的数据显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.6%，第二季为成
长2.7%。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.86    114.15   +0.25   +2.82    117.07
    坡元                   1.3582    1.3605   +0.17   +6.69    1.4490
    台币                   30.184    30.175   -0.03   +6.94    32.279
    韩元                  1113.90   1114.50   +0.05   +8.42   1207.70
    泰铢                    33.09     33.13   +0.12   +8.19     35.80
    菲律宾披索              51.50     51.61   +0.21   -3.46     49.72
    印尼卢比             13545.00  13575.00   +0.22   -0.55  13470.00
    印度卢比                64.59     64.59   +0.00   +5.16     67.92
    马币                   4.2250    4.2300   +0.12   +6.14    4.4845
    人民币                 6.6010    6.6020   +0.02   +5.24    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 蔡美珍/刘秀红/张明钧; 审校 张涛/白云/张若琪)

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