新兴汇市：多数亚币上扬，美国税改议案延后消息打击美元走势

路透11月2日 - 亚洲货币兑美元周四多数上扬，美国一项重要税改议案延后一天提出的消息，打击美元走势。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，并暗示下个月可能第三度升息后，美元原本持坚。但在传出税改议案延迟提出后，美元动能减弱。 0516GMT，美元指数 下跌0.3%。 “今天的走势似乎与美元走软有关，税改议案相关的复杂性打压美元，”麦格理银行战略、固定收益及外汇主管Nizam Idris称。 他表示，美国总统特朗普在逐步调降企业所得税方面可能需要“缓和些并作出一些妥协”。 特朗普周四料将提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)成为下任联储主席，把自己的影响力加诸到联储领导层，同时暗示货币政策将具备连续性。 日圆 领涨区域货币，涨幅最高达0.4%，引领其他亚币走势。 菲律宾披索恢复交易后 上涨0.3%，此前两个交易日逢国内假日休市。丰业银 行亚洲外汇策略师高奇表示，周四的涨势为反映区域货币走势的落后补涨。 人民币兑美元上涨0.05%。坡元兑美元上涨0.2%，触及近两周最高。高奇称，坡元上涨 可能与欧元走升有关，因两者走势关联密切。 **韩元** 韩元兑美元 上涨多达0.24%，维持在三个月高点。 周三数据显示，韩国10月消费者物价涨幅低于央行目标，浇熄了未来数月内升息的呼声 。 不过星展银行(DBS)在一份报告中指出，“有越来越多迹象显示，韩国央行接近升息， ”因经济成长率回复到潜能水准3%。 上周公布的数据显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.6%，第二季为成 长2.7%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.86 114.15 +0.25 +2.82 117.07 坡元 1.3582 1.3605 +0.17 +6.69 1.4490 台币 30.184 30.175 -0.03 +6.94 32.279 韩元 1113.90 1114.50 +0.05 +8.42 1207.70 泰铢 33.09 33.13 +0.12 +8.19 35.80 菲律宾披索 51.50 51.61 +0.21 -3.46 49.72 印尼卢比 13545.00 13575.00 +0.22 -0.55 13470.00 印度卢比 64.59 64.59 +0.00 +5.16 67.92 马币 4.2250 4.2300 +0.12 +6.14 4.4845 人民币 6.6010 6.6020 +0.02 +5.24 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/刘秀红/张明钧; 审校 张涛/白云/张若琪)