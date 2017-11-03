新兴汇市：多数亚币上涨，印尼卢比涨幅居前

路透11月3日 - 多数亚币周五上涨，因隔夜美元下跌。市场对共和党最新的税改议案以及鲍威尔被提名担任下一届美联储主席的消息反应平淡。 文件摘要显示，议案计划将公司税从35%降至20%，减少个人和家庭税级。 但分析师们认为，这个方案既不大可能在国会获得足够的支持，也难以对美国经济产生重大影响。 税改议案公布后，美元指数 跌至一周低点，但随后反弹。 鲍威尔被提名为美联储下任主席，美元对这个已在市场广泛预期中的消息几无反应。 华侨银行汇市策略师Emmanuel Ng表示，随着全球风险偏好改善，亚洲货币已经上涨。 菲律宾披索 最高涨0.3%，可能中止五周连跌走势。 印尼卢比 涨0.6%，触及10月16日来最高，有望录得自9月初以来单周最大涨幅。 Trimegah Securities分析师Fakhrul Fulvian称，周五印尼卢比上涨多缘于资金流入及 在11月6日公布第三季经济增长数据前投资者的布局。 Fulvian补充道外资一直减持印尼政府公债，现在则是增加了部位，这利好卢比。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.96 114.08 +0.11 +2.73 117.07 坡元 1.3604 1.3588 -0.12 +6.51 1.4490 台币 30.170 30.186 +0.05 +6.99 32.279 韩元 1113.00 1114.40 +0.13 +8.51 1207.70 泰铢 33.10 33.12 +0.06 +8.16 35.80 菲律宾披索 51.23 51.42 +0.37 -2.95 49.72 印尼卢比 13465.00 13550.00 +0.63 +0.04 13470.00 印度卢比 64.57 64.61 +0.06 +5.19 67.92 马币 4.2310 4.2290 -0.05 +5.99 4.4845 人民币 6.6191 6.6090 -0.15 +4.95 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/王兴亚/孙茉莉; 审校 王颖/张若琪/于春红)