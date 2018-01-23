新兴汇市：多数亚币上涨，因美元仍陷于三年低点附近

路透1月23日 - 新兴亚洲货币周二大多上涨，因美元仍处在三年低点附近；美元之前收复部分失地，因美国参议员达成协议以结束政府关门局面。 美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，但该协议对美元带来的提振并未持续多久，因市场仍担心共和党和民主党仍有分歧。 美元指数 报90.36，距离1月17日所及三年低点不远。 美元兑日圆 小幅下跌，此前日本央行维持政策不变，对经济增长及物价的预测也同前季。 “从美国时段延续至亚股的正面风险人气，正惠及多数亚洲新兴货币。”OANDA亚太交易负责人Stephen Innes称。 台币/美元 涨幅最多达1.1%，创11个月来盘中最大百分比涨幅，汇率升至2013年1月25日以来最强水准。 印尼卢比 最多跳升0.3%，马币 涨0.2%，可望连升三个交易日。 印度卢比 和中国人民币 双双上升达0.2%。 泰铢兑美元 最多涨0.1%，料将录得连续第五日上涨，并触及 2014年8月28日以来最高。 菲律宾披索最多下跌0.5%至两个月新低。 韩元兑美元 周二亦下滑，最多下跌0.2%，触及逾一 周低位。 菲律宾2017年10-12月当季经济同比增长6.6%，略逊于市场预期。201 7年全年GDP增速6.7%，达到了政府的增长目标。 特朗普的关税措施给韩国三星电子 和LG电子 带来沉重打击。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.76 110.91 +0.14 +1.72 112.67 坡元 1.3177 1.3187 +0.08 +1.49 1.3373 台币 29.187 29.432 +0.84 +2.26 29.848 韩元 1070.70 1070.10 -0.06 -0.02 1070.50 泰铢 31.81 31.84 +0.09 +2.42 32.58 菲律宾披索 51.05 50.84 -0.42 -2.19 49.93 印尼卢比 13317.00 13347.00 +0.23 +1.86 13565.00 印度卢比 63.77 63.87 +0.15 +0.16 63.87 马币 3.9260 3.9330 +0.18 +3.01 4.0440 人民币 6.3960 6.4050 +0.14 +1.73 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张若琪/王颖；审校 于春红/艾茂林/王洋/许娜)