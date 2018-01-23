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January 23, 2018 / 6:25 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币上涨，因美元仍陷于三年低点附近

2 分钟阅读

    路透1月23日 - 新兴亚洲货币周二大多上涨，因美元仍处在三年低点附近；美元之前收复部分失地，因美国参议员达成协议以结束政府关门局面。
    
    美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，但该协议对美元带来的提振并未持续多久，因市场仍担心共和党和民主党仍有分歧。            
    
    美元指数      报90.36，距离1月17日所及三年低点不远。

    美元兑日圆      小幅下跌，此前日本央行维持政策不变，对经济增长及物价的预测也同前季。            
    
    “从美国时段延续至亚股的正面风险人气，正惠及多数亚洲新兴货币。”OANDA亚太交易负责人Stephen Innes称。
    
    台币/美元        涨幅最多达1.1%，创11个月来盘中最大百分比涨幅，汇率升至2013年1月25日以来最强水准。
    
    印尼卢比      最多跳升0.3%，马币      涨0.2%，可望连升三个交易日。

    印度卢比        和中国人民币          双双上升达0.2%。

    泰铢兑美元        最多涨0.1%，料将录得连续第五日上涨，并触及
2014年8月28日以来最高。
    
    菲律宾披索最多下跌0.5%至两个月新低。
    
    韩元兑美元                周二亦下滑，最多下跌0.2%，触及逾一
周低位。
    
    菲律宾2017年10-12月当季经济同比增长6.6%，略逊于市场预期。201
7年全年GDP增速6.7%，达到了政府的增长目标。            
    
    特朗普的关税措施给韩国三星电子           和LG电子           
带来沉重打击。

                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.76    110.91   +0.14   +1.72    112.67
    坡元                   1.3177    1.3187   +0.08   +1.49    1.3373
    台币                   29.187    29.432   +0.84   +2.26    29.848
    韩元                  1070.70   1070.10   -0.06   -0.02   1070.50
    泰铢                    31.81     31.84   +0.09   +2.42     32.58
    菲律宾披索              51.05     50.84   -0.42   -2.19     49.93
    印尼卢比             13317.00  13347.00   +0.23   +1.86  13565.00
    印度卢比                63.77     63.87   +0.15   +0.16     63.87
    马币                   3.9260    3.9330   +0.18   +3.01    4.0440
    人民币                 6.3960    6.4050   +0.14   +1.73    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/张若琪/王颖；审校 于春红/艾茂林/王洋/许娜)
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