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新兴汇市：多数亚币上涨，因美元在朝鲜试射导弹后下跌
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#亚洲
2017年9月15日 / 凌晨5点37分 / 1 个月前

新兴汇市：多数亚币上涨，因美元在朝鲜试射导弹后下跌

2 分钟阅读

    路透9月15日 - 新兴亚币周五大多走强，在朝鲜再度发射一枚导弹飞越日本并落入太平洋海域后，美元兑一篮子主要货币下跌。
    
    最新的导弹试射进一步加剧了平壤近来进行核试验所引发的紧张局势。
    
    受朝鲜导弹试射影响，美元兑避险货币日圆和瑞郎在亚洲盘初下跌，但随后有所反弹。

    “整体风险人气强劲，在美国偏低的利率环境下，资金将会流向风险更大的地方，比如新兴亚洲国家，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的亚洲策略主管Sean Yokota说。
    
    “另外，中国人民币中间价今天变动不大，意味着中国央行不想太过削弱人民币。”
    
    人民币           最多涨0.2%，可能结束五连跌。马币(林吉特)      涨0.3%，有望实现连续第五周周线收高。

    但菲律宾披索          连续四个交易日下跌，最多下跌0.3%至逾三周低点。

    印尼卢比      微升，此前数据显示印尼8月贸易顺差17.2亿美元，高于路透调查分析
师预估的顺差5.2亿美元。
    
    韩元          略为拉回，周五稍早朝鲜发射导弹飞越日本北部。
    
    0433 GMT，韩元/美元报1,132.7，较周四收盘价1,132.6略贬。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.47    110.22   -0.23   +5.97    117.07
    坡元                   1.3463    1.3466   +0.02   +7.63    1.4490
    台币                   30.093    30.106   +0.04   +7.26    32.279
    韩元                  1132.17   1132.60   +0.04   +6.67   1207.70
    泰铢                    33.06     33.10   +0.12   +8.29     35.80
    菲律宾披索              51.19     51.17   -0.04   -2.86     49.72
    印尼卢比             13240.00  13249.00   +0.07   +1.74  13470.00
    印度卢比                64.09     64.12   +0.05   +5.98     67.92
    马币                   4.1900    4.2040   +0.33   +7.03    4.4845
    人民币                 6.5495    6.5540   +0.07   +6.06    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/白云/张若琪 审校 许娜/王兴亚/王洋)

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