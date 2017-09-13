新兴汇市：多数亚币上涨，因股市表现亮眼且人民币反弹

路透9月13日 - 多数新兴亚洲货币周三小涨，无视近期美元上扬，因人民币从连三日跌势反弹，且亚洲股市小幅上涨至10年高点。 人民币 最多上涨0.2%，几乎未受中间价继续下跌的影响。 美国主要股指周二创收盘新高，带动亚股触及10年新高。 “亚洲货币对资本流入和正面的全球人气反应更大；新兴亚股将是一个很好的衡量指标，”新加坡华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称。 美元兑日圆 上涨0.1%，延续强劲涨势，并处在近两周来最高水准。 “冒险意愿改善，投资资金重新流入新兴市场盖过了美元反弹的影响，”Ng还称。 韩元兑美元 上涨至多0.3%，坡元料将结束连续三日跌势，最高上涨了0.2%。 印尼卢比 下滑0.1%，菲律宾披索 继上日休市后恢复交易，也略微下跌。 **人民币** 人民币兑美元 周三小幅走强，涨0.1%，料将结束三日连跌，企业抛售美元带来支撑。 中国央行连续第二日降低人民币兑美元中间价，今日中间价为6.5382。 中国央行稍早通过采取一系列举措打击人民币空头，现在则认为人民币涨势太强了。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.13 110.16 +0.03 +6.30 117.07 坡元 1.3458 1.3473 +0.11 +7.67 1.4490 台币 30.031 30.030 -0.00 +7.49 32.279 韩元 1127.40 1128.50 +0.10 +7.12 1207.70 泰铢 33.09 33.11 +0.06 +8.19 35.80 菲律宾披索 50.90 50.91 +0.02 -2.31 49.72 印尼卢比 13205.00 13190.00 -0.11 +2.01 13470.00 印度卢比 64.00 64.04 +0.06 +6.13 67.92 马币 4.1990 4.2060 +0.17 +6.80 4.4845 人民币 6.5271 6.5362 +0.14 +6.43 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/许娜/王颖；审校 王洋/汪红英/张若琪)