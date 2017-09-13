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新兴汇市：多数亚币上涨，因股市表现亮眼且人民币反弹
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#亚洲
2017年9月13日 / 凌晨5点24分 / 1 个月内

新兴汇市：多数亚币上涨，因股市表现亮眼且人民币反弹

2 分钟阅读

    路透9月13日 - 多数新兴亚洲货币周三小涨，无视近期美元上扬，因人民币从连三日跌势反弹，且亚洲股市小幅上涨至10年高点。
    
    人民币          最多上涨0.2%，几乎未受中间价继续下跌的影响。
    
    美国主要股指周二创收盘新高，带动亚股触及10年新高。

    “亚洲货币对资本流入和正面的全球人气反应更大；新兴亚股将是一个很好的衡量指标，”新加坡华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称。
    
    美元兑日圆      上涨0.1%，延续强劲涨势，并处在近两周来最高水准。
    
    “冒险意愿改善，投资资金重新流入新兴市场盖过了美元反弹的影响，”Ng还称。

    韩元兑美元          上涨至多0.3%，坡元料将结束连续三日跌势，最高上涨了0.2%。
    
    印尼卢比      下滑0.1%，菲律宾披索          继上日休市后恢复交易，也略微下跌。
    
    
    **人民币**
    
    人民币兑美元          周三小幅走强，涨0.1%，料将结束三日连跌，企业抛售美元带来支撑。
    
    中国央行连续第二日降低人民币兑美元中间价，今日中间价为6.5382。
    
    中国央行稍早通过采取一系列举措打击人民币空头，现在则认为人民币涨势太强了。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.13    110.16   +0.03   +6.30    117.07
    坡元                   1.3458    1.3473   +0.11   +7.67    1.4490
    台币                   30.031    30.030   -0.00   +7.49    32.279
    韩元                  1127.40   1128.50   +0.10   +7.12   1207.70
    泰铢                    33.09     33.11   +0.06   +8.19     35.80
    菲律宾披索              50.90     50.91   +0.02   -2.31     49.72
    印尼卢比             13205.00  13190.00   -0.11   +2.01  13470.00
    印度卢比                64.00     64.04   +0.06   +6.13     67.92
    马币                   4.1990    4.2060   +0.17   +6.80    4.4845
    人民币                 6.5271    6.5362   +0.14   +6.43    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/许娜/王颖；审校 王洋/汪红英/张若琪)

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