新兴汇市：多数亚币上涨，泰铢触及近三年半高位

路透1月11日 - 多数新兴亚币周四微涨，美元隔夜下跌，此前有报导称，中国准备放缓或停止购买美国公债，这推高了美国公债收益率。 彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。 这带动美国公债收益率涨至10个月高位，美元下跌。 本周稍早日本央行声明称，将减少购买长期日债，令外界臆测日本央行今年可能将缩减货币刺激规模，美元因此受到打压。 但周四亚币涨势因全球人气下跌而受到抑制，因投资者重新评估风险水平，另外亚股因人们对美国贸易保护主义升温的忧虑而下跌。 “亚洲除日本以外的货币多数上涨，因美元仍受到美债疑虑打压，” 马来亚银行分析师Saktiandi Supaat在一份研究报告中写道。 “今天早上的避险情绪引爆股市卖盘，可能会使亚洲货币承压，并限 制盘中涨势。” 泰铢兑美元 上涨0.3%至近三年半高点，印尼卢比 则是 小幅上涨。 另一方面，人民币贬值0.1%。周三公布数据显示，中国12月生产者物 价创下13个月来最小涨幅。 “中国通胀数据有些消沉，这让交易员们有了深思的理由，”Oanda 亚太交易主管Stephen Innes表示。 马币 在亚洲货币中涨幅最大，此前公布的数据显示马来西亚11月工业生产超出分析师预期，受三个 主要领域全部实现增长提振。 马来西亚11月工业生产 同比增加5%，增幅高于10月份的3.4%。 油价上涨也对马币构成支撑，因为能源出口对马来西亚国内生产总值(GDP)贡献巨大。 尽管油价上涨提振了马币，但令印度卢比承压。因为印度是仅次于中国的亚洲第二大石油进口国。印度卢 比周四下跌0.2%，油价守在三年高点附近。 油价上涨可能导致印度经常帐赤字扩大。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.79 111.42 -0.33 +0.79 112.67 坡元 1.3339 1.3340 +0.01 +0.25 1.3373 台币 29.612 29.601 -0.04 +0.80 29.848 韩元 1072.70 1071.90 -0.07 -0.21 1070.50 泰铢 32.05 32.11 +0.19 +1.65 32.58 菲律宾披索 50.38 50.38 +0.01 -0.88 49.93 印尼卢比 13416.00 13434.00 +0.13 +1.11 13565.00 印度卢比 63.79 63.59 -0.31 +0.13 63.87 马币 3.9880 4.0020 +0.35 +1.40 4.0440 人民币 6.5145 6.5071 -0.11 -0.12 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/张明钧/王灿；审校 刘秀红/王洋/张若琪)