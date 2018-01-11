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新兴汇市：多数亚币上涨，泰铢触及近三年半高位
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#亚洲
January 11, 2018 / 6:10 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币上涨，泰铢触及近三年半高位

2 分钟阅读

    路透1月11日 - 多数新兴亚币周四微涨，美元隔夜下跌，此前有报导称，中国准备放缓或停止购买美国公债，这推高了美国公债收益率。
    
    彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。            这带动美国公债收益率涨至10个月高位，美元下跌。
    
    本周稍早日本央行声明称，将减少购买长期日债，令外界臆测日本央行今年可能将缩减货币刺激规模，美元因此受到打压。
    
    但周四亚币涨势因全球人气下跌而受到抑制，因投资者重新评估风险水平，另外亚股因人们对美国贸易保护主义升温的忧虑而下跌。

    “亚洲除日本以外的货币多数上涨，因美元仍受到美债疑虑打压，”
马来亚银行分析师Saktiandi Supaat在一份研究报告中写道。
    
    “今天早上的避险情绪引爆股市卖盘，可能会使亚洲货币承压，并限
制盘中涨势。”
    
    泰铢兑美元        上涨0.3%至近三年半高点，印尼卢比      则是
小幅上涨。
    
    另一方面，人民币贬值0.1%。周三公布数据显示，中国12月生产者物
价创下13个月来最小涨幅。
    
    “中国通胀数据有些消沉，这让交易员们有了深思的理由，”Oanda
亚太交易主管Stephen Innes表示。

    马币      在亚洲货币中涨幅最大，此前公布的数据显示马来西亚11月工业生产超出分析师预期，受三个
主要领域全部实现增长提振。

    马来西亚11月工业生产          同比增加5%，增幅高于10月份的3.4%。

    油价上涨也对马币构成支撑，因为能源出口对马来西亚国内生产总值(GDP)贡献巨大。

    尽管油价上涨提振了马币，但令印度卢比承压。因为印度是仅次于中国的亚洲第二大石油进口国。印度卢
比周四下跌0.2%，油价守在三年高点附近。

    油价上涨可能导致印度经常帐赤字扩大。
    
                                   亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.79    111.42   -0.33   +0.79    112.67
    坡元                   1.3339    1.3340   +0.01   +0.25    1.3373
    台币                   29.612    29.601   -0.04   +0.80    29.848
    韩元                  1072.70   1071.90   -0.07   -0.21   1070.50
    泰铢                    32.05     32.11   +0.19   +1.65     32.58
    菲律宾披索              50.38     50.38   +0.01   -0.88     49.93
    印尼卢比             13416.00  13434.00   +0.13   +1.11  13565.00
    印度卢比                63.79     63.59   -0.31   +0.13     63.87
    马币                   3.9880    4.0020   +0.35   +1.40    4.0440
    人民币                 6.5145    6.5071   -0.11   -0.12    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/张明钧/王灿；审校 刘秀红/王洋/张若琪)

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