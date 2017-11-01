新兴汇市：多数亚币上涨，韩元触及逾三个月高点

路透11月1日 - 多数新兴亚洲货币周三上涨，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将公布会议决议，有关升息时间的暗示可能会为美元走势定下基调。 美元上涨，美元指数 上扬0.2%。 美联储预计会维持利率不变，但投资人将关注任何有关下月恢复升息的新暗示，以及2018年升息时间的信号。 “在美联储会议、宣布税改计划，以及宣布下届美联储主席人选之前，市场停滞不前。我认为现在有很浓厚的观望气氛，”巴克莱亚洲宏观策略部门主管Mitul Kotecha表示。 周三稍后美国共和党议员或将公布减税议案，而美国财政部料将公布再融资计划。 美国总统特朗普料将在周四公布他的美联储新任主席人选。有报导预计美联储理事鲍威尔可能会获提名。 亚洲方面，泰铢 涨0.12%，涨势持续到第三日。 印度卢比 涨0.3%，触及逾一个月新高，人民币兑美元即期 涨0.1%，料将实现连续第三日上涨。 菲律宾市场因假日休市。 韩元 上涨0.4%，并触及7月27日以来最高，与韩国股市连袂上扬。0508 GMT 韩国综合股价指数 涨逾1%。 但周三出炉的数据显示，韩国10月通胀率降至10个月来最低水平，压低了未来数月升息 的呼声。 不过巴克莱的Kotecha表示，通胀数据并未改变他对韩国央行11月升息的预期。 印尼卢比 跌0.2%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.90 113.62 -0.25 +2.78 117.07 坡元 1.3626 1.3625 -0.01 +6.34 1.4490 台币 30.171 30.170 -0.00 +6.99 32.279 韩元 1115.31 1120.40 +0.46 +8.28 1207.70 泰铢 33.16 33.21 +0.15 +7.96 35.80 印尼卢比 13592.00 13560.00 -0.24 -0.90 13470.00 印度卢比 64.59 64.75 +0.26 +5.16 67.92 马币 4.2320 4.2315 -0.01 +5.97 4.4845 人民币 6.6249 6.6340 +0.14 +4.86 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/王颖/张若琪 审校 杜明霞/刘秀红/汪红英)