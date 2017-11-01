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新兴汇市：多数亚币上涨，韩元触及逾三个月高点
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#亚洲
2017年11月1日 / 早上6点03分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币上涨，韩元触及逾三个月高点

2 分钟阅读

    路透11月1日 - 多数新兴亚洲货币周三上涨，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将公布会议决议，有关升息时间的暗示可能会为美元走势定下基调。
    
    美元上涨，美元指数      上扬0.2%。
    
    美联储预计会维持利率不变，但投资人将关注任何有关下月恢复升息的新暗示，以及2018年升息时间的信号。

    “在美联储会议、宣布税改计划，以及宣布下届美联储主席人选之前，市场停滞不前。我认为现在有很浓厚的观望气氛，”巴克莱亚洲宏观策略部门主管Mitul Kotecha表示。
    
    周三稍后美国共和党议员或将公布减税议案，而美国财政部料将公布再融资计划。
    
    美国总统特朗普料将在周四公布他的美联储新任主席人选。有报导预计美联储理事鲍威尔可能会获提名。
    
    亚洲方面，泰铢        涨0.12%，涨势持续到第三日。
    
    印度卢比        涨0.3%，触及逾一个月新高，人民币兑美元即期          涨0.1%，料将实现连续第三日上涨。
    
    菲律宾市场因假日休市。

    韩元          上涨0.4%，并触及7月27日以来最高，与韩国股市连袂上扬。0508 GMT
韩国综合股价指数       涨逾1%。
    
    但周三出炉的数据显示，韩国10月通胀率降至10个月来最低水平，压低了未来数月升息
的呼声。            
    
    不过巴克莱的Kotecha表示，通胀数据并未改变他对韩国央行11月升息的预期。
    
    印尼卢比      跌0.2%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.90    113.62   -0.25   +2.78    117.07
    坡元                   1.3626    1.3625   -0.01   +6.34    1.4490
    台币                   30.171    30.170   -0.00   +6.99    32.279
    韩元                  1115.31   1120.40   +0.46   +8.28   1207.70
    泰铢                    33.16     33.21   +0.15   +7.96     35.80
    印尼卢比             13592.00  13560.00   -0.24   -0.90  13470.00
    印度卢比                64.59     64.75   +0.26   +5.16     67.92
    马币                   4.2320    4.2315   -0.01   +5.97    4.4845
    人民币                 6.6249    6.6340   +0.14   +4.86    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 李春喜/王颖/张若琪 审校 杜明霞/刘秀红/汪红英)

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