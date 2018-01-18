新兴汇市：多数亚币下滑，美元脱离三年低位

路透1月18日 - 多数亚币周四走软，欧洲央行官员对欧元强势表达关切，且苹果公司 称其计划向美国汇回数以十亿计美元资金后，美元走强。 美元指数 涨0.3%至90.840，下滑至三年低位后稍作喘息。 欧元兑美元 周四整理跌幅，隔夜曾受欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼言论影响下滑。诺沃特尼称欧元近期兑美元走强“是不利的”。 苹果公司将在美国开设一个新园区，作为五年内在美国投资300亿美元计划的一部分。苹果还将为海外现金一次性纳税约380亿美元。这是美国总统特朗普签署税改法案后企业公布的最大规模支出计划之一。 “获利从海外汇回美国应该会提振美元，但在整体处于跌势之际，这或许只是一次性因素，”马来亚银行周四在一份报告中称。 瑞典北欧斯安银行(SEB)的亚洲策略负责人Sean Yokota说，在亚币兑美元今年大幅上涨后，投资者进行获利了结，Yokota预计未来一个月这种趋势将会持续。 马币 日内跌0.1%。马币是今年兑美元涨幅最大的亚洲货币。 韩元兑美元 也下跌，之前韩国央行维持利率不变。 韩国央行周四一如预期维持利率不变，并上调2018年经济增长预估，但提示了对经济不确定性和通胀疲软的担忧，这些问题仍是该行今年收紧政策的障碍。 中国人民币兑美元即期 周四早盘随中间价小跌，中间价暂时脱离逾25个月高 点。 泰铢 逆势小涨，受外资买盘支撑。交易所数据显示，外资周三在泰国股市和债 市分别买进约7,000万美元及3.38亿美元。 投资者静待0700 GMT中国公布第四季和2017年国内生产总值(GDP)数据，以及12月工业 生产、零售销售及固定资产投资数据。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.12 111.28 +0.14 +1.39 112.67 坡元 1.3233 1.3244 +0.08 +1.06 1.3373 台币 29.563 29.560 -0.01 +0.96 29.848 韩元 1069.50 1069.30 -0.02 +0.09 1070.50 泰铢 31.91 31.94 +0.09 +2.10 32.58 菲律宾披索 50.76 50.71 -0.11 -1.64 49.93 印尼卢比 13350.00 13355.00 +0.04 +1.61 13565.00 印度卢比 63.84 63.88 +0.07 +0.05 63.87 马币 3.9550 3.9520 -0.08 +2.25 4.0440 人民币 6.4350 6.4335 -0.02 +1.12 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/汪红英/张若琪 审校 于春红/张明钧)