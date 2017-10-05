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新兴汇市：多数亚币下滑，美国乐观数据推高美元
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#亚洲
2017年10月5日 / 早上6点49分 / 16 天前

新兴汇市：多数亚币下滑，美国乐观数据推高美元

2 分钟阅读

    路透10月5日 - 多数亚币周四下滑，因美国经济数据显示服务业增长强劲带动美元走坚。
    
    美国9月服务业克服了飓风造成的影响，以12年以来最快速度扩张            ，扶助美元指数      温和上涨。
    
    其他数据显示，美国9月民营雇主新增135,000个就业岗位，超过分析师预期，即便飓风哈维和伊尔玛“对较小型零售商造成了明显的影响”。            

    市场在等待周五出炉的美国非农就业数据。
    
    印度卢比        也稍稍走弱，之前印度央行维持政策利率不变，目
前的利率距离七年低点不远。
    
    印度央行计划降低法定流动性比率，即降低银行必须提列存放央行的
债券数额，以提振银行业对经济的信贷。
    
    “这些传导措施将提振供给面的信贷刺激，不过鉴于公司资产负债表
状况不佳，信贷需求还有待观察，”瑞穗在一份日报中写道。

    其他亚币方面，坡元兑美元      走软0.2%，跌幅居前。
    
    泰铢        和印尼卢比      也微跌。
    
    与此同时台币        走强，可能创约四周来单日最大升幅。
    
    中国、香港和韩国市场因假期休市。
    
    菲律宾披索          微跌，因乐观的美国数据和美联储年底前升息
机率提高都使披索受压。
    
    “菲律宾通胀的上行风险现可能促使央行转趋鹰派。我们仍认为11月
或12月可能升息25个基点。”DBS Research在报告中称。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
16年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆                   112.79    112.74   -0.04   +3.79    1
17.07
    坡元                   1.3646    1.3609   -0.27   +6.18    1
.4490
    台币                   30.338    30.450   +0.37   +6.40    3
2.279
    泰铢                    33.37     33.34   -0.09   +7.28     
35.80
    菲律宾披索              51.00     51.00   +0.01   -2.50     
49.72
    印尼卢比             13486.00  13475.00   -0.08   -0.12  134
70.00
    印度卢比                65.16     65.01   -0.22   +4.24     
67.92
    马币                   4.2295    4.2260   -0.08   +6.03    4
.4845
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 孙茉莉/王洋/张若琪 审校 张涛/张明钧)

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