新兴汇市：多数亚币下滑，美国乐观数据推高美元

路透10月5日 - 多数亚币周四下滑，因美国经济数据显示服务业增长强劲带动美元走坚。 美国9月服务业克服了飓风造成的影响，以12年以来最快速度扩张 ，扶助美元指数 温和上涨。 其他数据显示，美国9月民营雇主新增135,000个就业岗位，超过分析师预期，即便飓风哈维和伊尔玛“对较小型零售商造成了明显的影响”。 市场在等待周五出炉的美国非农就业数据。 印度卢比 也稍稍走弱，之前印度央行维持政策利率不变，目 前的利率距离七年低点不远。 印度央行计划降低法定流动性比率，即降低银行必须提列存放央行的 债券数额，以提振银行业对经济的信贷。 “这些传导措施将提振供给面的信贷刺激，不过鉴于公司资产负债表 状况不佳，信贷需求还有待观察，”瑞穗在一份日报中写道。 其他亚币方面，坡元兑美元 走软0.2%，跌幅居前。 泰铢 和印尼卢比 也微跌。 与此同时台币 走强，可能创约四周来单日最大升幅。 中国、香港和韩国市场因假期休市。 菲律宾披索 微跌，因乐观的美国数据和美联储年底前升息 机率提高都使披索受压。 “菲律宾通胀的上行风险现可能促使央行转趋鹰派。我们仍认为11月 或12月可能升息25个基点。”DBS Research在报告中称。 亚洲 当日 今年以来 20 16年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 112.79 112.74 -0.04 +3.79 1 17.07 坡元 1.3646 1.3609 -0.27 +6.18 1 .4490 台币 30.338 30.450 +0.37 +6.40 3 2.279 泰铢 33.37 33.34 -0.09 +7.28 35.80 菲律宾披索 51.00 51.00 +0.01 -2.50 49.72 印尼卢比 13486.00 13475.00 -0.08 -0.12 134 70.00 印度卢比 65.16 65.01 -0.22 +4.24 67.92 马币 4.2295 4.2260 -0.08 +6.03 4 .4845 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙茉莉/王洋/张若琪 审校 张涛/张明钧)