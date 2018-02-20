新兴汇市：多数亚币下跌，受美元反弹及避险情绪拖累

路透2月20日 - 多数亚洲货币周二下跌，因美元从上周所及三年低点进一步反弹，且风险偏好低迷抑制地区资产。 美元兑日圆 日内涨0.15%至106.75，从上周五所及15个月低点105.545反弹。 分析师表示，未来一周美联储几名官员将公开发表讲话，美联储还将向国会呈交半年度货币政策报告，市场将小心应对。 “我们相信，该报告公布之前，美元兑除日圆外亚币汇率相对来说可能在低位仍受到支撑，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong表示。 Wong还说，今日市场对较高风险资产的胃纳有所下降。 印度卢比 下滑逾0.25%，因市场担忧印度不断扩大的贸易逆差，以及最近旁遮普国家银行(PNB)17.7亿美元欺诈案。 印尼卢比 下跌，因美国公债收益率上涨，导致与印尼公债的利差收窄。 泰铢 和坡元 日内下跌，菲律宾披索逆势上扬0.19%。 菲律宾披索兑美元年内跌逾4%，是表现最差的亚洲货币。 瑞穗银行外汇策略师Chang Wei Liang说，美国可能针对钢铁和铝征收进口关税，这也打击了亚洲地区货币。 “由于美国正考虑采取措施限制钢铁和铝进口，我们担心全球经济同步扩张可能面临新的风险源头，”Chang说。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.87 106.59 -0.26 +5.43 112.67 坡元 1.3156 1.3134 -0.17 +1.65 1.3373 台币 29.342 29.358 +0.05 +1.72 29.848 韩元 1072.12 1067.60 -0.42 -0.15 1070.50 泰铢 31.44 31.38 -0.19 +3.63 32.58 菲律宾披索 52.19 52.34 +0.29 -4.33 49.93 印尼卢比 13595.00 13558.00 -0.27 -0.22 13565.00 印度卢比 64.53 64.21 -0.50 -1.02 63.87 马币 3.8935 3.8890 -0.12 +3.87 4.0440 注：中国市场适逢春节假期休市 (完) (编译 汪红英/王颖/艾茂林; 审校 于春红/刘秀红)