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亚洲
February 20, 2018 / 6:41 AM / 更新于 a day ago

新兴汇市：多数亚币下跌，受美元反弹及避险情绪拖累

2 分钟阅读

    路透2月20日 - 多数亚洲货币周二下跌，因美元从上周所及三年低点进一步反弹，且风险偏好低迷抑制地区资产。
    
    美元兑日圆      日内涨0.15%至106.75，从上周五所及15个月低点105.545反弹。

    分析师表示，未来一周美联储几名官员将公开发表讲话，美联储还将向国会呈交半年度货币政策报告，市场将小心应对。
    
    “我们相信，该报告公布之前，美元兑除日圆外亚币汇率相对来说可能在低位仍受到支撑，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong表示。
    
    Wong还说，今日市场对较高风险资产的胃纳有所下降。
    
    印度卢比        下滑逾0.25%，因市场担忧印度不断扩大的贸易逆差，以及最近旁遮普国家银行(PNB)17.7亿美元欺诈案。

    印尼卢比        下跌，因美国公债收益率上涨，导致与印尼公债的利差收窄。
    
    泰铢        和坡元      日内下跌，菲律宾披索逆势上扬0.19%。
    
    菲律宾披索兑美元年内跌逾4%，是表现最差的亚洲货币。
    
    瑞穗银行外汇策略师Chang Wei Liang说，美国可能针对钢铁和铝征收进口关税，这也打击了亚洲地区货币。            
    
    “由于美国正考虑采取措施限制钢铁和铝进口，我们担心全球经济同步扩张可能面临新的风险源头，”Chang说。
   
                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   106.87    106.59   -0.26   +5.43    112.67
    坡元                   1.3156    1.3134   -0.17   +1.65    1.3373
    台币                   29.342    29.358   +0.05   +1.72    29.848
    韩元                  1072.12   1067.60   -0.42   -0.15   1070.50
    泰铢                    31.44     31.38   -0.19   +3.63     32.58
    菲律宾披索              52.19     52.34   +0.29   -4.33     49.93
    印尼卢比             13595.00  13558.00   -0.27   -0.22  13565.00
    印度卢比                64.53     64.21   -0.50   -1.02     63.87
    马币                   3.8935    3.8890   -0.12   +3.87    4.0440
    注：中国市场适逢春节假期休市     (完) (编译 汪红英/王颖/艾茂林; 审校 于春红/刘秀红)
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