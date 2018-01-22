新兴汇市：多数亚币下跌，因美元反弹

路透1月22日 - 多数新兴亚币周一下跌，因美元从美国公债收益率上涨中获得支撑，勉力维持在三年低点上方，此前美元因美国政府停摆的消息而略微下滑。 美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党和共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。 美元指数 起初跌至90.155，但最新涨0.07%，因美国10年期公债收益率 继续上升。该收益率上周五触及三年半高点。 “目前，市场乐观认为(美国政府)运作停摆的问题将很快获得解决，因此美元没有跌得太凶，”泰国一家银行的汇市策略师称。 “市场认为美元已贬太多，短线将可反弹。” 韩元 最多跌0.4%，菲律宾披索 跌至九周低点，最多下跌0.4%。 韩元和菲律宾披索今日在新兴亚币中跌幅居前。 印尼卢比 最多跌0.3%，创三周来盘中最大百分比跌幅，并中断此前连两个交易日的涨势。 印度卢比 最多下跌0.2%，人民币 则中断此前连六个交易日的涨势，且创逾一周来盘中最大百分比跌幅。 台币 一度上涨0.8%，并触及五年高点，料连续第二日收高。 泰铢 、坡元 和马币 均持平。 人民币兑美元 小幅下跌；美元周一盘整，之前因美国政府关门而下跌。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.78 110.76 -0.02 +1.71 112.67 坡元 1.3213 1.3207 -0.05 +1.21 1.3373 台币 29.217 29.430 +0.73 +2.16 29.848 韩元 1069.20 1065.90 -0.31 +0.12 1070.50 泰铢 31.88 31.86 -0.06 +2.20 32.58 菲律宾披索 50.93 50.72 -0.41 -1.97 49.93 印尼卢比 13342.00 13312.00 -0.22 +1.67 13565.00 印度卢比 63.90 63.85 -0.07 -0.04 63.87 马币 3.9390 3.9360 -0.08 +2.67 4.0440 人民币 6.4068 6.4030 -0.06 +1.56 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/张若琪/汪红英；审校 张涛/王兴亚/许娜)