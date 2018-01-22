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January 22, 2018 / 5:58 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币下跌，因美元反弹

2 分钟阅读

    路透1月22日 - 多数新兴亚币周一下跌，因美元从美国公债收益率上涨中获得支撑，勉力维持在三年低点上方，此前美元因美国政府停摆的消息而略微下滑。
        
    美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党和共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。            
    
    美元指数      起初跌至90.155，但最新涨0.07%，因美国10年期公债收益率          继续上升。该收益率上周五触及三年半高点。
    
    “目前，市场乐观认为(美国政府)运作停摆的问题将很快获得解决，因此美元没有跌得太凶，”泰国一家银行的汇市策略师称。
    
    “市场认为美元已贬太多，短线将可反弹。”
    
    韩元          最多跌0.4%，菲律宾披索          跌至九周低点，最多下跌0.4%。
    
    韩元和菲律宾披索今日在新兴亚币中跌幅居前。
    
    印尼卢比      最多跌0.3%，创三周来盘中最大百分比跌幅，并中断此前连两个交易日的涨势。
    
    印度卢比        最多下跌0.2%，人民币          则中断此前连六个交易日的涨势，且创逾一周来盘中最大百分比跌幅。

    台币        一度上涨0.8%，并触及五年高点，料连续第二日收高。
    
    泰铢        、坡元      和马币      均持平。
    
    人民币兑美元          小幅下跌；美元周一盘整，之前因美国政府关门而下跌。

                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.78    110.76   -0.02   +1.71    112.67
    坡元                   1.3213    1.3207   -0.05   +1.21    1.3373
    台币                   29.217    29.430   +0.73   +2.16    29.848
    韩元                  1069.20   1065.90   -0.31   +0.12   1070.50
    泰铢                    31.88     31.86   -0.06   +2.20     32.58
    菲律宾披索              50.93     50.72   -0.41   -1.97     49.93
    印尼卢比             13342.00  13312.00   -0.22   +1.67  13565.00
    印度卢比                63.90     63.85   -0.07   -0.04     63.87
    马币                   3.9390    3.9360   -0.08   +2.67    4.0440
    人民币                 6.4068    6.4030   -0.06   +1.56    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/张若琪/汪红英；审校 张涛/王兴亚/许娜)
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