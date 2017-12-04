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新兴汇市：多数亚币下跌，美元受到美国参议院通过税改议案提振
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2017年12月4日 / 早上7点25分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币下跌，美元受到美国参议院通过税改议案提振

2 分钟阅读

    路透12月4日 - 多数新兴亚币兑美元周一下跌，美国参议院周末通过税改议案提振了美元。 
    
    美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。             

    加拿大丰业银行亚洲汇率策略师Gao Qi表示，“我预计税改法案最终将会通过，所以1月我们将看到美元兑亚洲新兴货币有温和涨幅。”

    坡元      和泰铢        分别下滑0.19%和0.12%。
    
    马币      涨0.36%，领涨新兴亚币。数据显示，马来西亚11月制造业扩张步伐创2014年4月以来最强。
    
    印度卢比        走坚0.12%。印度央行周三将召开货币政策会议。
    
    菲律宾披索          延续周五跌势，今日跌逾0.5%，在新兴亚币中跌幅居前，受该国股市跌至9月中以来最低位影响。

    印尼卢比        持平。11月数据显示，3.30%的通胀率触及2016年12月以来最低，低
于路透所调查分析师预估的3.40%。
    
    核心通胀率3.05%也低于预估的3.10%，降低了升息的可能性。
    
    韩元          为区域货币中跌幅第二大的货币，兑美元跌0.21%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.91    112.10   -0.72   +3.68    117.07
    坡元                   1.3493    1.3465   -0.21   +7.39    1.4490
    台币                   30.031    30.028   -0.01   +7.49    32.279
    韩元                  1088.58   1086.40   -0.20  +10.94   1207.70
    泰铢                    32.65     32.60   -0.15   +9.65     35.80
    菲律宾披索              50.64     50.37   -0.53   -1.82     49.72
    印尼卢比             13526.00  13524.00   -0.01   -0.41  13470.00
    印度卢比                64.41     64.46   +0.09   +5.46     67.92
    马币                   4.0730    4.0875   +0.36  +10.10    4.4845
    人民币                 6.6195    6.6206   +0.02   +4.94    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张荻/艾茂林/刘秀红审校 孙茉莉/刘秀红/李春喜)

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