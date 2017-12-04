新兴汇市：多数亚币下跌，美元受到美国参议院通过税改议案提振

路透12月4日 - 多数新兴亚币兑美元周一下跌，美国参议院周末通过税改议案提振了美元。 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。 加拿大丰业银行亚洲汇率策略师Gao Qi表示，“我预计税改法案最终将会通过，所以1月我们将看到美元兑亚洲新兴货币有温和涨幅。” 坡元 和泰铢 分别下滑0.19%和0.12%。 马币 涨0.36%，领涨新兴亚币。数据显示，马来西亚11月制造业扩张步伐创2014年4月以来最强。 印度卢比 走坚0.12%。印度央行周三将召开货币政策会议。 菲律宾披索 延续周五跌势，今日跌逾0.5%，在新兴亚币中跌幅居前，受该国股市跌至9月中以来最低位影响。 印尼卢比 持平。11月数据显示，3.30%的通胀率触及2016年12月以来最低，低 于路透所调查分析师预估的3.40%。 核心通胀率3.05%也低于预估的3.10%，降低了升息的可能性。 韩元 为区域货币中跌幅第二大的货币，兑美元跌0.21%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.91 112.10 -0.72 +3.68 117.07 坡元 1.3493 1.3465 -0.21 +7.39 1.4490 台币 30.031 30.028 -0.01 +7.49 32.279 韩元 1088.58 1086.40 -0.20 +10.94 1207.70 泰铢 32.65 32.60 -0.15 +9.65 35.80 菲律宾披索 50.64 50.37 -0.53 -1.82 49.72 印尼卢比 13526.00 13524.00 -0.01 -0.41 13470.00 印度卢比 64.41 64.46 +0.09 +5.46 67.92 马币 4.0730 4.0875 +0.36 +10.10 4.4845 人民币 6.6195 6.6206 +0.02 +4.94 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张荻/艾茂林/刘秀红审校 孙茉莉/刘秀红/李春喜)