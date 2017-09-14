新兴汇市：多数亚币下跌，美元在美国通胀率公布前持稳

路透9月14日 - 大多数新兴亚币周四下滑，今日稍晚美国通胀数据出炉前美元/日圆持稳于四周高位附近。 瑞穗银行交易员Nath Wongsaroj表示，亚洲市场淡静，而美国公债收益率升至2.18%提振美元表现，令亚洲货币下跌。 美元保持在高位，受美国公债收益率攀升至两周半高位提振。美元上周曾跌至10个月低点。 市场短期焦点是美国通胀数据。在美联储考虑下次升息时机之际，通胀数据对其而言非常重要。 由于美国通胀低迷，外界对美联储今年再次升息的预期已经减弱。 韩元 周四领跌亚币，最多下跌0.4%，触及一周低点。 菲律宾披索 录得近四周最大盘中百分比跌幅，印尼卢比 下滑0.3%。 印度卢比 也下跌0.3%，至9月6日以来最低点。 韩元下跌，周四适逢韩股期权及期货到期。 韩元/美元报1,133，较周三收盘价1,128.5走贬0.4%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.46 110.47 +0.01 +5.98 117.07 坡元 1.3506 1.3502 -0.03 +7.29 1.4490 台币 30.104 30.056 -0.16 +7.22 32.279 韩元 1132.60 1128.50 -0.36 +6.63 1207.70 泰铢 33.09 33.08 -0.03 +8.19 35.80 菲律宾披索 51.10 50.98 -0.25 -2.71 49.72 印尼卢比 13237.00 13201.00 -0.27 +1.76 13470.00 印度卢比 64.07 64.00 -0.10 +6.02 67.92 马币 4.1990 4.1900 -0.21 +6.80 4.4845 人民币 6.5434 6.5447 +0.02 +6.16 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 王洋/王兴亚/张若琪/许娜)