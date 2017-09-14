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新兴汇市：多数亚币下跌，美元在美国通胀率公布前持稳
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#亚洲
2017年9月14日 / 凌晨5点23分 / 1 个月内

新兴汇市：多数亚币下跌，美元在美国通胀率公布前持稳

2 分钟阅读

    路透9月14日 - 大多数新兴亚币周四下滑，今日稍晚美国通胀数据出炉前美元/日圆持稳于四周高位附近。
    
    瑞穗银行交易员Nath Wongsaroj表示，亚洲市场淡静，而美国公债收益率升至2.18%提振美元表现，令亚洲货币下跌。
    
    美元保持在高位，受美国公债收益率攀升至两周半高位提振。美元上周曾跌至10个月低点。

    市场短期焦点是美国通胀数据。在美联储考虑下次升息时机之际，通胀数据对其而言非常重要。
    
    由于美国通胀低迷，外界对美联储今年再次升息的预期已经减弱。
    
    韩元          周四领跌亚币，最多下跌0.4%，触及一周低点。
    
    菲律宾披索          录得近四周最大盘中百分比跌幅，印尼卢比      下滑0.3%。
    
    印度卢比        也下跌0.3%，至9月6日以来最低点。

    韩元下跌，周四适逢韩股期权及期货到期。
    
    韩元/美元报1,133，较周三收盘价1,128.5走贬0.4%。
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘    涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.46    110.47   +0.01   +5.98    117.07
    坡元                   1.3506    1.3502   -0.03   +7.29    1.4490
    台币                   30.104    30.056   -0.16   +7.22    32.279
    韩元                  1132.60   1128.50   -0.36   +6.63   1207.70
    泰铢                    33.09     33.08   -0.03   +8.19     35.80
    菲律宾披索              51.10     50.98   -0.25   -2.71     49.72
    印尼卢比             13237.00  13201.00   -0.27   +1.76  13470.00
    印度卢比                64.07     64.00   -0.10   +6.02     67.92
    马币                   4.1990    4.1900   -0.21   +6.80    4.4845
    人民币                 6.5434    6.5447   +0.02   +6.16    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 王洋/王兴亚/张若琪/许娜)

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