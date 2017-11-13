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新兴汇市：多数亚币下跌，美国税改计划的不确定性抑制投资者热情
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2017年11月13日 / 早上7点04分 / 2 天前

新兴汇市：多数亚币下跌，美国税改计划的不确定性抑制投资者热情

2 分钟阅读

    路透11月13日 - 多数亚币周一下跌，因美国总统特朗普税改计划的不确定性抑制了投资者的热情。
    
    Oanda驻新加坡的亚太地区交易主管Stephen Innes在研究报告中称，“消化人们对税改的嘲笑不是一件容易的事，特别是周遭杂音所引发的跨资产异常波动，令交易商急慌慌的寻找答案。”

    “但通常的相关关系瓦解后，会产生相互矛盾的信号，引发混乱局面，价格发现实际已无法实现，”他说。

    围绕特朗普税改计划可能推迟的担忧也令美元承压，但亚洲市场美元小幅走高。
        
    美元指数      日内上涨，受上周五长期美国公债收益率上升支撑。

    韩元          在地区货币中领跌，下跌0.3%；韩国综合股价指数(KOSPI)       跌0.5%，因投资者风险偏好降温。

    人民币          、台币        和坡元      均小幅下跌。

    泰铢        涨0.1%至近四周高位，马币(林吉特)      也小幅上涨。
    
    加拿大丰业银行外汇策略师高奇说，马币受马来西亚央行的鹰派立场支撑，泰国的强劲基本面支撑泰铢。
    
    印度卢比        跌0.2%至逾一个月最低，该国今日稍晚将发布通胀数据。
    
    印度央行货币政策委员会的多数委员上月投票赞成维持利率不变，因担心消费者物价上升将威胁到央行4%的中期通胀目标。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.42    113.53   +0.10   +3.22    117.07
    坡元                   1.3615    1.3600   -0.11   +6.43    1.4490
    台币                   30.180    30.172   -0.03   +6.95    32.279
    韩元                  1120.68   1117.10   -0.32   +7.76   1207.70
    泰铢                    33.06     33.11   +0.15   +8.29     35.80
    菲律宾披索              51.15     51.25   +0.19   -2.80     49.72
    印尼卢比             13550.00  13530.00   -0.15   -0.59  13470.00
    印度卢比                65.43     65.16   -0.41   +3.81     67.92
    马币                   4.1910    4.1900   -0.02   +7.00    4.4845
    人民币                 6.6444    6.6411   -0.05   +4.55    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/王灿/汪红英；审校 高琦/张明钧/王兴亚)

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