新兴汇市：多数亚币下跌，美国税改计划的不确定性抑制投资者热情

路透11月13日 - 多数亚币周一下跌，因美国总统特朗普税改计划的不确定性抑制了投资者的热情。 Oanda驻新加坡的亚太地区交易主管Stephen Innes在研究报告中称，“消化人们对税改的嘲笑不是一件容易的事，特别是周遭杂音所引发的跨资产异常波动，令交易商急慌慌的寻找答案。” “但通常的相关关系瓦解后，会产生相互矛盾的信号，引发混乱局面，价格发现实际已无法实现，”他说。 围绕特朗普税改计划可能推迟的担忧也令美元承压，但亚洲市场美元小幅走高。 美元指数 日内上涨，受上周五长期美国公债收益率上升支撑。 韩元 在地区货币中领跌，下跌0.3%；韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%，因投资者风险偏好降温。 人民币 、台币 和坡元 均小幅下跌。 泰铢 涨0.1%至近四周高位，马币(林吉特) 也小幅上涨。 加拿大丰业银行外汇策略师高奇说，马币受马来西亚央行的鹰派立场支撑，泰国的强劲基本面支撑泰铢。 印度卢比 跌0.2%至逾一个月最低，该国今日稍晚将发布通胀数据。 印度央行货币政策委员会的多数委员上月投票赞成维持利率不变，因担心消费者物价上升将威胁到央行4%的中期通胀目标。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.42 113.53 +0.10 +3.22 117.07 坡元 1.3615 1.3600 -0.11 +6.43 1.4490 台币 30.180 30.172 -0.03 +6.95 32.279 韩元 1120.68 1117.10 -0.32 +7.76 1207.70 泰铢 33.06 33.11 +0.15 +8.29 35.80 菲律宾披索 51.15 51.25 +0.19 -2.80 49.72 印尼卢比 13550.00 13530.00 -0.15 -0.59 13470.00 印度卢比 65.43 65.16 -0.41 +3.81 67.92 马币 4.1910 4.1900 -0.02 +7.00 4.4845 人民币 6.6444 6.6411 -0.05 +4.55 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/王灿/汪红英；审校 高琦/张明钧/王兴亚)