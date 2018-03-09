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亚洲
March 9, 2018 / 6:47 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币兑美元下跌，因美朝领导人会面的消息提振美元

2 分钟阅读

    路透3月9日 - 美元兑多数亚币周五上涨，因美国和朝鲜(北韩)在核武方面的紧张关系可能取得突破性进展，这提振了美元人气，同时也支撑韩元走势。
    
    有报导称，美国总统特朗普同意在5月前与朝鲜领导人金正恩会面，这推动美元和韩元          双双上涨，从而使韩元摆脱了其他亚币的颓势。
    
    除了地缘政治因素外，即将公布的美国2月非农就业报告，也可能成本美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期的关键驱动因素。升息预期可能会给美元提供一定引导。
    
    “除非今晚美国非农就业报告出现任何负面意外，否则美联储势可望在3月21日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上升息。”星展集团策略师Eugene Leow和Philip Wee在报告中称。
    
    “美联储亦料将上调对美国经济和通胀的评估。”
    
    韩元兑美元涨0.22%。
    
    印度卢比        升0.07%，泰铢        持平。
    
    印尼卢比        则走软0.04%，坡元        跌0.08%。
    
    马币      跌0.13%，台币        跌0.10%。
    

    菲律宾披索          为本地区表现最差的货币之一，因受本周出炉的通胀及出口数据所波及。
    
    菲律宾1月出口增幅创逾一年来最低水平，令该国贸易逆差高居不下，可能进一步令披索承压；披索目前陷于12年低位附近。
    
    星展银行的Wee表示，菲律宾披索等承受预算及经常帐双赤字的亚洲货币，将更容易受到美国10年债收益率上扬的影响。

                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    日圆                   106.70    106.20   -0.47   +5.60    112.67
    坡元                   1.3174    1.3170   -0.03   +1.51    1.3373
    台币                   29.296    29.261   -0.12   +1.88    29.848
    韩元                  1068.54   1070.20   +0.16   +0.18   1070.50
    泰铢                    31.36     31.36   +0.00   +3.89     32.58
    菲律宾披索              52.07     52.03   -0.08   -4.11     49.93
    印尼卢比             13785.00  13780.00   -0.04   -1.60  13565.00
    印度卢比                65.08     65.14   +0.10   -1.86     63.87
    马币                   3.9100    3.9070   -0.08   +3.43    4.0440
    人民币                 6.3420    6.3378   -0.07   +2.60    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/张若琪/龚芳审校 王洋/于春红)
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