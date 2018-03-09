新兴汇市：多数亚币兑美元下跌，因美朝领导人会面的消息提振美元

路透3月9日 - 美元兑多数亚币周五上涨，因美国和朝鲜(北韩)在核武方面的紧张关系可能取得突破性进展，这提振了美元人气，同时也支撑韩元走势。 有报导称，美国总统特朗普同意在5月前与朝鲜领导人金正恩会面，这推动美元和韩元 双双上涨，从而使韩元摆脱了其他亚币的颓势。 除了地缘政治因素外，即将公布的美国2月非农就业报告，也可能成本美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期的关键驱动因素。升息预期可能会给美元提供一定引导。 “除非今晚美国非农就业报告出现任何负面意外，否则美联储势可望在3月21日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上升息。”星展集团策略师Eugene Leow和Philip Wee在报告中称。 “美联储亦料将上调对美国经济和通胀的评估。” 韩元兑美元涨0.22%。 印度卢比 升0.07%，泰铢 持平。 印尼卢比 则走软0.04%，坡元 跌0.08%。 马币 跌0.13%，台币 跌0.10%。 菲律宾披索 为本地区表现最差的货币之一，因受本周出炉的通胀及出口数据所波及。 菲律宾1月出口增幅创逾一年来最低水平，令该国贸易逆差高居不下，可能进一步令披索承压；披索目前陷于12年低位附近。 星展银行的Wee表示，菲律宾披索等承受预算及经常帐双赤字的亚洲货币，将更容易受到美国10年债收益率上扬的影响。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.70 106.20 -0.47 +5.60 112.67 坡元 1.3174 1.3170 -0.03 +1.51 1.3373 台币 29.296 29.261 -0.12 +1.88 29.848 韩元 1068.54 1070.20 +0.16 +0.18 1070.50 泰铢 31.36 31.36 +0.00 +3.89 32.58 菲律宾披索 52.07 52.03 -0.08 -4.11 49.93 印尼卢比 13785.00 13780.00 -0.04 -1.60 13565.00 印度卢比 65.08 65.14 +0.10 -1.86 63.87 马币 3.9100 3.9070 -0.08 +3.43 4.0440 人民币 6.3420 6.3378 -0.07 +2.60 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张若琪/龚芳审校 王洋/于春红)