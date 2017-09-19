新兴汇市：多数亚币呈窄幅波动，静候美联储会议结果

路透9月19日 - 多数新兴市场亚币周二呈窄幅波动，围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果的不确定性令交易商不愿进行大的押注。 美联储周二稍晚将召开为期两天的会议，预期将开始缩减4.5万亿美元的资产负债表，开始时间可能在今年。 投资者目前正屏息以待美联储可能发出更为强硬的声明，此前英国央行上周突然谈到可能加息颇令市场意外。 “尽管重点是在缩表消息上，但我们认为也不应忽视美联储包含对经济成长及通胀预估的点阵图以及新闻发布会的措辞，”马来亚银行资深外汇策略师Christopher Wong称。 Wong表示，由于近期消费者物价上升，给那些认为通胀走软只是因为暂时性因素的政策制定者带来一定安慰，所以美联储的措辞基调可能是中性略微偏鹰派。 他在提到美联储的政策正常化措施时表示，在全球经济成长走强以及亚洲贸易稳健复苏的大环境支撑下，亚币今天的走势可能没那么脆弱。 “这是前所未有的举措，与此最为接近的事件是2013年时美联储首次提及缩减量化宽松(QE)，当时美债收益率及美元飙升，而亚币则受挫，”他还补充表示。 但Wong称，如今的大环境让亚洲央行有能力通过增加外储来加强防御，而且和2013年相比，在货币政策倾向方面给予央行相对更大的灵活空间。 朝鲜半岛情势持续紧张之际，韩元/美元 下跌。 美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷 打击。不过他没有谈及是何种选项，或者是否涉及使用致命武器。 人民币 跌至逾两周低点，今日人民币/美元中间价 报6.553，为9 月4日以来最弱。 港元/美元 现汇走强至7.8025，此前香港金融管理局(HKMA)周二称，将增发总值4 00亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.64 111.56 -0.07 +4.86 117.07 坡元 1.3467 1.3476 +0.07 +7.60 1.4490 台币 30.109 30.108 -0.00 +7.21 32.279 韩元 1129.21 1126.60 -0.23 +6.95 1207.70 泰铢 33.06 33.07 +0.03 +8.29 35.80 菲律宾披索 51.08 51.10 +0.05 -2.65 49.72 印尼卢比 13261.00 13250.00 -0.08 +1.58 13470.00 印度卢比 64.16 64.13 -0.05 +5.86 67.92 马币 4.1900 4.1870 -0.07 +7.03 4.4845 人民币 6.5890 6.5761 -0.20 +5.43 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红/张若琪 审校 王洋/白云/王兴亚)