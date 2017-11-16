新兴汇市：多数亚币因美元走坚而下滑，韩元和披索上涨

路透11月16日 - 多数亚洲新兴货币周四走软，因美国公布的稳健经济数据提振美元走坚，不过有关美国税改前景的疑虑抑制了美元涨势。 周三公布的数据显示，美国10月基础消费者物价上涨，支持了令美国联邦储备理事会(FED/美联储)忧心忡忡的近期通胀下滑趋势可能已经结束的观点。上月零售销售也意外上升。 “综合来看，这些数据(通胀和零售销售)显示，没有什么能影响美联储12月加息以及2018年进一步升息。这也是美元寻获买盘并上涨的原因之一，美元指数跌至93.40附近后回升到93.77，”AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示。 但美元强势受到美国税改不确定性的限制。美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。该方案拟废除对奥巴马医改的授权，而且永久减税举措只针对美国大企业。 印度卢比 下跌0.2%，马来西亚马币(林吉特) 、印尼卢比 和新加坡元 都略微走软。 **菲律宾披索** 菲律宾披索兑美元 上涨0.3%。菲律宾统计局周四公布，菲律宾第三季经济实现稳健增长，超过预估，且为一年来最快扩张速度。 菲律宾第三季国内生产总值(GDP)同比增6.9%，因工业生产与服务业表现强劲。 菲律宾因出口的稳定反弹而受益，出口到截至9月的九个月累计增长12.2%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.08 112.86 -0.19 +3.53 117.07 坡元 1.3568 1.3565 -0.02 +6.80 1.4490 台币 30.119 30.150 +0.10 +7.17 32.279 韩元 1101.30 1112.30 +1.00 +9.66 1207.70 泰铢 33.00 33.01 +0.03 +8.48 35.80 菲律宾披索 50.83 51.04 +0.41 -2.19 49.72 印尼卢比 13545.00 13533.00 -0.09 -0.55 13470.00 印度卢比 65.37 65.21 -0.24 +3.91 67.92 马币 4.1775 4.1730 -0.11 +7.35 4.4845 人民币 6.6356 6.6195 -0.24 +4.69 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/张涛/王颖；审校 王兴亚/王颖/于春红)