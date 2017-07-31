新兴汇市：多数亚币小升，人民币有望连续第三个月录得涨幅

路透7月31日 - 亚洲新兴货币周一多数小升，美国的政治问题及经济数据表现平平，将美元压至数年低位，亦打压美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年再度升息的预期。 周五公布的数据显示美国第二季经济增速上升，但劳工成本涨幅小于预期，引发有关通胀将持续偏低的疑虑。 美国参议院周五未能废除奥巴马医保法案，对特朗普来说又是一个政治上的挫败。关于特朗普政府在不久的将来将实施税改和经济刺激的希望因而消退，这种希望曾利好美元。 “美元走软态势未能得到任何缓解，因市场更为担忧受抑的美国物价及薪资压力，加大了对美联储年内进一步升息的怀疑，”瑞穗银行在一份研报中称。 美国利率上升通常会削弱亚洲较高回报的吸引力，并可能引发资本从该区域外流。 在亚洲，避险的日圆 走强，兑美元触及近七周高位。 泰铢 和坡元 料连续第三个月上涨，菲律宾披索 则有望录得第二个月线涨幅。 人民币兑美元即期 走坚，有望连续第三个月月线上涨，此前中国人民银行将人民币中间价 设在逾九个月最高水位，反映出美元疲势。 7月中国官方制造业PMI回落，降幅略高于预期，整体数据仍维持稳健；但交易商大致未受此影响。 中国商务部副部长钱克明周一表示，下半年外贸发展仍面临很多困难和挑战，保持进出口回稳向好的任务很艰巨，并预计下半年吸收外资仍将保持稳中向好的态势。 韩元一度触及逾一周低点，之后回升，日内近持稳，与朝鲜政治紧张关系忧虑重燃使市场信心受抑。 “尽管韩国的基本面稳建，但我认为韩元仍易受外部不确定因素的影响，包括朝鲜半岛地缘政治紧张局势。 ”丰业银行在报告中称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.59 110.65 +0.05 +5.86 117.07 坡元 1.3576 1.3564 -0.09 +6.73 1.4490 台币 30.246 30.302 +0.19 +6.72 32.279 韩元 1120.40 1122.10 +0.15 +7.79 1207.70 泰铢 33.29 33.30 +0.03 +7.54 35.80 菲律宾披索 50.51 50.57 +0.12 -1.56 49.72 印尼卢比 13325.00 13326.00 +0.01 +1.09 13470.00 印度卢比 64.08 64.15 +0.11 +5.99 67.92 马币 4.2770 4.2795 +0.06 +4.85 4.4845 人民币 6.7227 6.7360 +0.20 +3.33 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/刘秀红/王琛/张若琪 审校 于春红/孙茉莉)