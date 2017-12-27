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新兴汇市：多数亚币小幅上扬，菲律宾披索领涨
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#亚洲
December 27, 2017 / 6:06 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币小幅上扬，菲律宾披索领涨

2 分钟阅读

    路透12月27日 - 新兴亚洲货币兑美元周三多小幅上涨，菲律宾披索领涨，此前菲律宾公布的11月预算赤字收窄，为一连串利好经济消息再添一笔。
    
    在四天的圣诞节假期过后，披索          升0.3%，并触及6月中以来最强劲水准。
    
    美元近持平，0523 GMT时，美元指数      微跌0.07%。
    
    油价升至两年半高位提振全球市场信心。

    韩元兑美元          上涨0.08%，触及2015年4月以来高位。
    
    韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国12月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，与11月一致。            
    
    调查显示12月消费者信心下滑，但韩元未受影响。
    
    台币未受台湾央行副总裁杨金龙谈话影响。杨金龙周三称，今年以来台币兑美元        升值7.7%，升幅比较大，主要是反应国际美元走弱。            
    
    坡元兑美元      上涨0.2%。
    
    但人民币          连续第二日走软，交易员表示，因受中间价下滑及企业的美元需求升高影响。

    
    **菲律宾披索**
    
    菲律宾披索有望连涨第五个交易日，创11月以来最长连涨期，当时披索连续七日上涨。
    
    “略有回升，与亚洲货币强势相符。披索正在追赶上来，”瑞穗银行外汇策略师Wei Liang Chang说。
   
    周二数据显示，菲律宾11月预算赤字收窄至86亿披索，上年同期为191亿披索。
    
    菲律宾近来公布一些正面经济数据，第三季经济增速超预期，世界银行预计2018年增长更快。
   
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.18    113.22   +0.04   +3.44    117.07
    坡元                   1.3414    1.3432   +0.13   +8.02    1.4490
    台币                   29.945    29.945   +0.00   +7.79    32.279
    韩元                  1074.25   1076.10   +0.17  +12.42   1207.70
    泰铢                    32.82     32.78   -0.12   +9.08     35.80
    菲律宾披索              49.95     50.14   +0.38   -0.46     49.72
    印尼卢比             13559.00  13560.00   +0.01   -0.66  13470.00
    印度卢比                64.15     64.08   -0.11   +5.88     67.92
    马币                   4.0800    4.0830   +0.07   +9.91    4.4845
    人民币                 6.5522    6.5450   -0.11   +6.02    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/蔡美珍/艾茂林; 审校 杜明霞/于春红/孙茉莉)

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