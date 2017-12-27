新兴汇市：多数亚币小幅上扬，菲律宾披索领涨

路透12月27日 - 新兴亚洲货币兑美元周三多小幅上涨，菲律宾披索领涨，此前菲律宾公布的11月预算赤字收窄，为一连串利好经济消息再添一笔。 在四天的圣诞节假期过后，披索 升0.3%，并触及6月中以来最强劲水准。 美元近持平，0523 GMT时，美元指数 微跌0.07%。 油价升至两年半高位提振全球市场信心。 韩元兑美元 上涨0.08%，触及2015年4月以来高位。 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国12月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，与11月一致。 调查显示12月消费者信心下滑，但韩元未受影响。 台币未受台湾央行副总裁杨金龙谈话影响。杨金龙周三称，今年以来台币兑美元 升值7.7%，升幅比较大，主要是反应国际美元走弱。 坡元兑美元 上涨0.2%。 但人民币 连续第二日走软，交易员表示，因受中间价下滑及企业的美元需求升高影响。 **菲律宾披索** 菲律宾披索有望连涨第五个交易日，创11月以来最长连涨期，当时披索连续七日上涨。 “略有回升，与亚洲货币强势相符。披索正在追赶上来，”瑞穗银行外汇策略师Wei Liang Chang说。 周二数据显示，菲律宾11月预算赤字收窄至86亿披索，上年同期为191亿披索。 菲律宾近来公布一些正面经济数据，第三季经济增速超预期，世界银行预计2018年增长更快。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.18 113.22 +0.04 +3.44 117.07 坡元 1.3414 1.3432 +0.13 +8.02 1.4490 台币 29.945 29.945 +0.00 +7.79 32.279 韩元 1074.25 1076.10 +0.17 +12.42 1207.70 泰铢 32.82 32.78 -0.12 +9.08 35.80 菲律宾披索 49.95 50.14 +0.38 -0.46 49.72 印尼卢比 13559.00 13560.00 +0.01 -0.66 13470.00 印度卢比 64.15 64.08 -0.11 +5.88 67.92 马币 4.0800 4.0830 +0.07 +9.91 4.4845 人民币 6.5522 6.5450 -0.11 +6.02 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/蔡美珍/艾茂林; 审校 杜明霞/于春红/孙茉莉)