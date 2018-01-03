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新兴汇市：多数亚币小幅下跌，泰铢触及逾两年最高位
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#亚洲
January 3, 2018 / 6:08 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币小幅下跌，泰铢触及逾两年最高位

2 分钟阅读

    路透1月3日 - 泰铢周三大涨至逾两年最高位，而其他一些亚币兑美元下跌，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录。
    
    美元指数周二触及三个半月低点后略微回升。
    
    今日稍晚公布的美联储会议记录，料透露2018年政策走向的线索，有可能重振美元买兴。

    “美元能否扳回之前跌幅要看今晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，看其是否淡化了美联储3月暂停升息的前景，”星展银行在研究报告中称，“风险仍在于，即将上任的美联储主席鲍威尔在叶伦2月任期到期后是否维持政策的连贯性。”
    
    如果美元反弹，可能将导致资本流出新兴市场。
    
    韩元兑美元          周三最多下跌0.6%，为近一个月来最大日内跌幅。
    
    韩元是2017年表现最佳的亚洲新兴货币，累计涨幅为12.8%，创下2004年以来最高年度涨幅。印尼卢比      在2017年表现最差，兑美元跌约0.7%。
    
    坡元兑美元      周三微幅下跌，周二曾触及逾两年半高位。

    人民币兑美元          也微跌，结束三日连涨，尽管中国央行将人民币汇率中间价上调至逾一年半高位
。
    
    泰铢        为周三录得最大百分比涨幅的亚币，兑美元一度上涨0.5%。
    
    周三公布的数据显示，泰国12月整体消费者物价上升，但不及市场预期。泰国通胀温和将使政策制定者能
够维持利率在低位。
    
    2017年泰铢兑美元累计上涨近10%，为2010年以来最佳年度表现。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.27    112.28   +0.01   +0.36    112.67
    坡元                   1.3287    1.3289   +0.02   +0.65    1.3373
    台币                   29.598    29.628   +0.10   +0.84    29.848
    韩元                  1064.51   1061.20   -0.31   +0.56   1070.50
    泰铢                    32.41     32.58   +0.52   +0.52     32.58
    菲律宾披索              49.88     49.93   +0.10   +0.10     49.93
    印尼卢比             13503.00  13515.00   +0.09   +0.46  13565.00
    印度卢比                63.48     63.48   +0.00   +0.62     63.87
    马币                   4.0240    4.0180   -0.15   +0.50    4.0440
    人民币                 6.5045    6.4949   -0.15   +0.04    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王兴亚/于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/许娜/蔡美珍)

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