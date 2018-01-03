新兴汇市：多数亚币小幅下跌，泰铢触及逾两年最高位

路透1月3日 - 泰铢周三大涨至逾两年最高位，而其他一些亚币兑美元下跌，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录。 美元指数周二触及三个半月低点后略微回升。 今日稍晚公布的美联储会议记录，料透露2018年政策走向的线索，有可能重振美元买兴。 “美元能否扳回之前跌幅要看今晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，看其是否淡化了美联储3月暂停升息的前景，”星展银行在研究报告中称，“风险仍在于，即将上任的美联储主席鲍威尔在叶伦2月任期到期后是否维持政策的连贯性。” 如果美元反弹，可能将导致资本流出新兴市场。 韩元兑美元 周三最多下跌0.6%，为近一个月来最大日内跌幅。 韩元是2017年表现最佳的亚洲新兴货币，累计涨幅为12.8%，创下2004年以来最高年度涨幅。印尼卢比 在2017年表现最差，兑美元跌约0.7%。 坡元兑美元 周三微幅下跌，周二曾触及逾两年半高位。 人民币兑美元 也微跌，结束三日连涨，尽管中国央行将人民币汇率中间价上调至逾一年半高位 。 泰铢 为周三录得最大百分比涨幅的亚币，兑美元一度上涨0.5%。 周三公布的数据显示，泰国12月整体消费者物价上升，但不及市场预期。泰国通胀温和将使政策制定者能 够维持利率在低位。 2017年泰铢兑美元累计上涨近10%，为2010年以来最佳年度表现。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.27 112.28 +0.01 +0.36 112.67 坡元 1.3287 1.3289 +0.02 +0.65 1.3373 台币 29.598 29.628 +0.10 +0.84 29.848 韩元 1064.51 1061.20 -0.31 +0.56 1070.50 泰铢 32.41 32.58 +0.52 +0.52 32.58 菲律宾披索 49.88 49.93 +0.10 +0.10 49.93 印尼卢比 13503.00 13515.00 +0.09 +0.46 13565.00 印度卢比 63.48 63.48 +0.00 +0.62 63.87 马币 4.0240 4.0180 -0.15 +0.50 4.0440 人民币 6.5045 6.4949 -0.15 +0.04 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王兴亚/于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/许娜/蔡美珍)