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亚洲
February 27, 2018 / 6:31 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币小幅波动，等待美联储主席首次国会作证

2 分钟阅读

    路透2月27日 - 多数新兴亚币周二仅小幅波动，走势与美元雷同，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威尔的首次国会作证。
    
    美元小幅下跌，但仍处于三年低点上方。美元指数      微跌0.1%至89.728。
    
    在很多投资者对美联储政策正常化感到担忧之际，各界认为鲍威尔今日稍晚的证词对金融市场至关重要。

    美国10年期公债收益率降至2.864%，进一步脱离2月21日触及的四年
高位2.957%，受月底买盘以及仓位调整的提振。
    
    菲律宾披索          在亚洲货币中表现垫底，一度下跌多达0.4%，
创下逾一周最大日内百分比降幅。
    
    今年迄今披索一直是表现最弱的亚币，兑美元下跌了逾4%，部分原因
是市场担心该国的贸易逆差和经常帐赤字。上周公布的一项路透调查显示
，投资者愈发看空披索，其空头部位达到2016年11月以来的最高。
    
    马币      下跌约0.2%，印度卢比        也一度录得类似的百分比
跌幅，随后跌幅有所缩窄。
    
    坡元        和印尼卢比      变动不大。
    
    韩元兑美元          走坚约0.1%。

    韩国央行宣布维持指标利率于1.50%不变，因通胀压力温和，在美国进一步紧缩货币政策之前采取审慎态度。
    
    台币        、泰铢        及人民币皆上升0.1%。

    人民币兑美元即期          周二早盘冲高回落，中间价则大涨逾230点回到6.3150元附近。

                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   106.81    106.92   +0.10   +5.49    112.67
    坡元                   1.3171    1.3157   -0.11   +1.53    1.3373
    台币                   29.207    29.235   +0.10   +2.19    29.848
    韩元                  1071.60   1073.40   +0.17   -0.10   1070.50
    泰铢                    31.30     31.30   +0.00   +4.09     32.58
    菲律宾披索              52.03     51.86   -0.33   -4.04     49.93
    印尼卢比             13670.00  13655.00   -0.11   -0.77  13565.00
    印度卢比                64.83     64.79   -0.05   -1.47     63.87
    马币                   3.9080    3.9010   -0.18   +3.48    4.0440
    人民币                 6.3093    6.3103   +0.02   +3.13    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/王洋/蔡美珍；审校 龚芳/张明钧/艾茂林)
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