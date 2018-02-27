新兴汇市：多数亚币小幅波动，等待美联储主席首次国会作证

路透2月27日 - 多数新兴亚币周二仅小幅波动，走势与美元雷同，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威尔的首次国会作证。 美元小幅下跌，但仍处于三年低点上方。美元指数 微跌0.1%至89.728。 在很多投资者对美联储政策正常化感到担忧之际，各界认为鲍威尔今日稍晚的证词对金融市场至关重要。 美国10年期公债收益率降至2.864%，进一步脱离2月21日触及的四年 高位2.957%，受月底买盘以及仓位调整的提振。 菲律宾披索 在亚洲货币中表现垫底，一度下跌多达0.4%， 创下逾一周最大日内百分比降幅。 今年迄今披索一直是表现最弱的亚币，兑美元下跌了逾4%，部分原因 是市场担心该国的贸易逆差和经常帐赤字。上周公布的一项路透调查显示 ，投资者愈发看空披索，其空头部位达到2016年11月以来的最高。 马币 下跌约0.2%，印度卢比 也一度录得类似的百分比 跌幅，随后跌幅有所缩窄。 坡元 和印尼卢比 变动不大。 韩元兑美元 走坚约0.1%。 韩国央行宣布维持指标利率于1.50%不变，因通胀压力温和，在美国进一步紧缩货币政策之前采取审慎态度。 台币 、泰铢 及人民币皆上升0.1%。 人民币兑美元即期 周二早盘冲高回落，中间价则大涨逾230点回到6.3150元附近。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.81 106.92 +0.10 +5.49 112.67 坡元 1.3171 1.3157 -0.11 +1.53 1.3373 台币 29.207 29.235 +0.10 +2.19 29.848 韩元 1071.60 1073.40 +0.17 -0.10 1070.50 泰铢 31.30 31.30 +0.00 +4.09 32.58 菲律宾披索 52.03 51.86 -0.33 -4.04 49.93 印尼卢比 13670.00 13655.00 -0.11 -0.77 13565.00 印度卢比 64.83 64.79 -0.05 -1.47 63.87 马币 3.9080 3.9010 -0.18 +3.48 4.0440 人民币 6.3093 6.3103 +0.02 +3.13 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王洋/蔡美珍；审校 龚芳/张明钧/艾茂林)