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亚洲
March 2, 2018 / 6:12 AM / 2 days ago

新兴汇市：多数亚币小涨，因美元走贬

2 分钟阅读

    路透3月2日 - 多数新兴亚币周五小涨，因美元自六周高位大幅拉回，此前美国总统特朗普决定对钢铝进口施加关税，引发全球爆发贸易战的疑虑。
    
    美元指数      跌0.2%至90.185。
    
    特朗普政府指称课征关税将保护美国产业，但美元及美股却暴跌以对，主因该项计划引发实施报复性贸易手段的疑虑，且外界担忧这可能对美国经济造成不利影响。

    “在未来的交易日，对贸易保护主义的担忧预计将继续震荡，尤其是如果有国家采取报复措施的话，对这个问题的初步反应已经压低美元，”华侨银行的外汇策略师Emmanuel Ng表示。
    
    “在这样的环境下，我们预计风险溢价将继续走扩，新兴亚洲将受到最大冲击。鉴于净资产流入最近表现不佳，在目前这个阶段，亚洲货币也缺乏后续动能。”
    
    在亚币当中，马币受到最大提振，最高上涨0.4%，止住三日连跌。
    
    韩元          微涨0.2%，但周线料连续第二周下跌。

    人民币          、台币        和坡元        均微涨0.1%左右。
    
    印尼卢比      和菲律宾披索      均持平，印度市场逢假期休市。

    人民币交易员称，特朗普对进口钢铝产品征收关税的决定将是近期的
重要市场关注点，但征税详情和潜在影响仍十分不清晰，因而无法在周五
对交投产生重大影响。
    
    人民币本周料收跌。
    
    开盘前，人民币兑美元中间价          为6.3334元人民币，较上日
的6.3352元高出18个点。            
    
    人民币兑美元即期          开盘报6.3344元人民币，之后跌至6.36
22元，中午微幅回升至6.3534。
    
    泰铢        一度跌0.4%至一周低位，为今日唯一走低的新兴货币。
                          
                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   105.78    106.23   +0.43   +6.51    112.67
    坡元                   1.3218    1.3227   +0.07   +1.17    1.3373
    台币                   29.291    29.318   +0.09   +1.90    29.848
    韩元                  1080.20   1082.80   +0.24   -0.90   1070.50
    泰铢                    31.45     31.38   -0.22   +3.59     32.58
    菲律宾披索              51.87     51.92   +0.10   -3.74     49.93
    印尼卢比             13750.00  13745.00   -0.04   -1.35  13565.00    
    马币                   3.9120    3.9270   +0.38   +3.37    4.0440
    人民币                 6.3504    6.3575   +0.11   +2.46    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 龚芳/李春喜/王琛；审校 艾茂林/王洋/王颖)
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