新兴汇市：多数亚币小涨，因美元走贬

路透3月2日 - 多数新兴亚币周五小涨，因美元自六周高位大幅拉回，此前美国总统特朗普决定对钢铝进口施加关税，引发全球爆发贸易战的疑虑。 美元指数 跌0.2%至90.185。 特朗普政府指称课征关税将保护美国产业，但美元及美股却暴跌以对，主因该项计划引发实施报复性贸易手段的疑虑，且外界担忧这可能对美国经济造成不利影响。 “在未来的交易日，对贸易保护主义的担忧预计将继续震荡，尤其是如果有国家采取报复措施的话，对这个问题的初步反应已经压低美元，”华侨银行的外汇策略师Emmanuel Ng表示。 “在这样的环境下，我们预计风险溢价将继续走扩，新兴亚洲将受到最大冲击。鉴于净资产流入最近表现不佳，在目前这个阶段，亚洲货币也缺乏后续动能。” 在亚币当中，马币受到最大提振，最高上涨0.4%，止住三日连跌。 韩元 微涨0.2%，但周线料连续第二周下跌。 人民币 、台币 和坡元 均微涨0.1%左右。 印尼卢比 和菲律宾披索 均持平，印度市场逢假期休市。 人民币交易员称，特朗普对进口钢铝产品征收关税的决定将是近期的 重要市场关注点，但征税详情和潜在影响仍十分不清晰，因而无法在周五 对交投产生重大影响。 人民币本周料收跌。 开盘前，人民币兑美元中间价 为6.3334元人民币，较上日 的6.3352元高出18个点。 人民币兑美元即期 开盘报6.3344元人民币，之后跌至6.36 22元，中午微幅回升至6.3534。 泰铢 一度跌0.4%至一周低位，为今日唯一走低的新兴货币。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.78 106.23 +0.43 +6.51 112.67 坡元 1.3218 1.3227 +0.07 +1.17 1.3373 台币 29.291 29.318 +0.09 +1.90 29.848 韩元 1080.20 1082.80 +0.24 -0.90 1070.50 泰铢 31.45 31.38 -0.22 +3.59 32.58 菲律宾披索 51.87 51.92 +0.10 -3.74 49.93 印尼卢比 13750.00 13745.00 -0.04 -1.35 13565.00 马币 3.9120 3.9270 +0.38 +3.37 4.0440 人民币 6.3504 6.3575 +0.11 +2.46 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 龚芳/李春喜/王琛；审校 艾茂林/王洋/王颖)