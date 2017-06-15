新兴汇市：多数亚币小涨，因美国通胀数据打压美元回落

路透6月15日 - 多数亚洲货币周四小涨，因美元回落。美国通胀数据逊于预期，让投资者质疑美联储今年是否还会有第三次升息，这使得美元承压。 华盛顿邮报称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。 该报导加剧了美元的疲态。 0544 GMT，美元指数 微跌0.02%。 美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最 大降幅，这表明国内需求疲软或制约美国联邦储备理事会(美联储/FED)今 年继续加息的能力。 美联储周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所 持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强 的信心。 “我认为美联储处在货币政策正常化的道路上。我们的观点是他们已 经从2015年和2016年各加息一次，转到了今年的每个季度加息一次，”星 展银行资深货币分析师Philip Sung Seng Wee表示。 在劳工市场强劲的支持下，美联储主席叶伦并未对近期好坏参半的数 据太过担心。 区域货币基本走高，泰铢 接近两年高位，涨0.13%，马币(林吉特) 涨0.07%，触及六个月最高。 韩元 涨0.08%，人民币兑美元即期 小涨0.1%。 周四中国央行公开市场逆回购利率维持不变，未受美联储升息影响。 中国部分交易商此前曾认为，中国央行决定和美联储“同步”，以减轻人民币的持续贬值压力。 坡元兑美元 下跌0.13%，结束两日涨势。 印尼卢比兑美元 微涨触及逾一个月高点13,270卢比，但随后涨幅收窄。 印尼统计局称，5月该国出口和进口升幅均大于预期，但贸易顺差小于预期。 印尼央行将在0700GMT之后公布利率决议。该央行料将维持指标利率在4.75%不变。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.64 109.56 -0.07 +6.78 117.07 坡元 1.3769 1.3753 -0.12 +5.24 1.4490 台币 30.238 30.230 -0.03 +6.75 32.279 韩元 1123.47 1123.90 +0.04 +7.50 1207.70 泰铢 33.89 33.92 +0.07 +5.64 35.80 菲律宾披索 49.55 49.51 -0.09 +0.34 49.72 印尼卢比 13281.00 13280.00 -0.01 +1.42 13470.00 印度卢比 64.28 64.30 +0.03 +5.66 67.92 马币 4.2530 4.2560 +0.07 +5.44 4.4845 人民币 6.7940 6.7943 +0.00 +2.25 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王兴亚/王洋/刘秀红/汪红英；审校 高琦/王颖/艾茂林/于春红/张若琪)