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新兴汇市：多数亚币小涨，因美国通胀数据打压美元回落
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2017年6月15日 / 早上6点46分 / 2 个月前

新兴汇市：多数亚币小涨，因美国通胀数据打压美元回落

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月15日 - 多数亚洲货币周四小涨，因美元回落。美国通胀数据逊于预期，让投资者质疑美联储今年是否还会有第三次升息，这使得美元承压。
    
    华盛顿邮报称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。            该报导加剧了美元的疲态。
    
    0544 GMT，美元指数      微跌0.02%。

    美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最
大降幅，这表明国内需求疲软或制约美国联邦储备理事会(美联储/FED)今
年继续加息的能力。            
        
      美联储周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所
持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强
的信心。            
    
    “我认为美联储处在货币政策正常化的道路上。我们的观点是他们已
经从2015年和2016年各加息一次，转到了今年的每个季度加息一次，”星
展银行资深货币分析师Philip Sung Seng Wee表示。

    在劳工市场强劲的支持下，美联储主席叶伦并未对近期好坏参半的数
据太过担心。

    区域货币基本走高，泰铢        接近两年高位，涨0.13%，马币(林吉特)        涨0.07%，触及六个月最高。
    
    韩元          涨0.08%，人民币兑美元即期          小涨0.1%。
    
    周四中国央行公开市场逆回购利率维持不变，未受美联储升息影响。
    
    中国部分交易商此前曾认为，中国央行决定和美联储“同步”，以减轻人民币的持续贬值压力。

    坡元兑美元        下跌0.13%，结束两日涨势。
    
    印尼卢比兑美元        微涨触及逾一个月高点13,270卢比，但随后涨幅收窄。
    
    印尼统计局称，5月该国出口和进口升幅均大于预期，但贸易顺差小于预期。
    
    印尼央行将在0700GMT之后公布利率决议。该央行料将维持指标利率在4.75%不变。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.64    109.56   -0.07   +6.78    117.07
    坡元                   1.3769    1.3753   -0.12   +5.24    1.4490
    台币                   30.238    30.230   -0.03   +6.75    32.279
    韩元                  1123.47   1123.90   +0.04   +7.50   1207.70
    泰铢                    33.89     33.92   +0.07   +5.64     35.80
    菲律宾披索              49.55     49.51   -0.09   +0.34     49.72
    印尼卢比             13281.00  13280.00   -0.01   +1.42  13470.00
    印度卢比                64.28     64.30   +0.03   +5.66     67.92
    马币                   4.2530    4.2560   +0.07   +5.44    4.4845
    人民币                 6.7940    6.7943   +0.00   +2.25    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王兴亚/王洋/刘秀红/汪红英；审校 高琦/王颖/艾茂林/于春红/张若琪)

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