新兴汇市：多数亚币微跌，因美国国会通过政府融资议案提振美元

路透12月8日 - 多数新兴亚币周五持平至小跌，美元小涨，因美国通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。 美国国会周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，避免政府部门在周五午夜关门。国会和特朗普目前需要达成协议，使政府12月22日之后继续运转。 美元指数 日内持稳，本周以来上涨1%。 投资者密切关注今日稍晚出炉的美国非农就业数据。他们还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)2018年升息次数预期，美国联邦基金利率期货显示美联储12月12-13日会议将升息。 人民币 和泰铢领跌亚币，不过泰铢有望录得六周来首次周线升幅。 中国11月进出口均意外加速，但人民币该数据几无反应。 坡元、马币(林吉特)和印尼卢比均持平，菲律宾披索和印度卢比分别上升0.3%和0.1%。 “有关披索的坏消息可能都已在价格中有所反映。自然，我们可以预期机会主义投资者将介入吸纳尚未参与今年亚币涨势的披索，”大华银行的汇市策略师Peter Chia表示。 马来亚银行汇市策略师Christopher Wong则认为，印度卢比上涨是因为投资者预期，印度总理莫迪的执政党将在古吉拉特邦选举中有好的结果。 **人民币** 人民币兑美元 周五小跌，反映了美元在全球市场的强势。 人民币周线料将收平，今日是新兴亚币中表现最差的货币。今日人民币兑美元中间价 报6.6218元，低于上日的6.6195。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.37 113.08 -0.26 +3.26 117.07 坡元 1.3513 1.3514 +0.01 +7.23 1.4490 台币 30.016 30.025 +0.03 +7.54 32.279 韩元 1092.61 1093.50 +0.08 +10.53 1207.70 泰铢 32.63 32.62 -0.03 +9.71 35.80 菲律宾披索 50.51 50.65 +0.28 -1.56 49.72 印尼卢比 13552.00 13550.00 -0.01 -0.61 13470.00 印度卢比 64.48 64.57 +0.14 +5.34 67.92 马币 4.0850 4.0860 +0.02 +9.78 4.4845 人民币 6.6164 6.6140 -0.04 +4.99 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/杜明霞/王颖/于春红)