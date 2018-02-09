新兴汇市：多数亚币承压，受全球股市新一波动荡打击

路透2月9日 - 多数亚洲货币周五兑美元走贬，因区域股市受到新一 波抛盘打击，全球投资人撤出风险偏高资产。 在债券收益率跳升以及利率更大幅度上扬的疑虑下，美国股市上日再 度暴跌，导致亚洲股市一片愁云惨雾。 “问题很大程度上不是出在美国指标公债收益率触及3%水准，而是债 券收益率上升的步伐让市场陷入动荡，”OANDA亚太交易主管Stephen Inn es在一份报告中表示。 “走势之快让市场措手不及，我们正遭遇多数资产类型恐慌性重新定价。” 指标10年期美国公债收益率 周四一度升至2.884%，接近四年高位。 风险人气恶化以及波动率上升，意味着许多市场参与者目前不得不结清现有仓位，而非建立新仓位。 资产重新定价已在亚洲造成影响，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌2.3%至两个月低点。 韩元 兑美元下跌0.3%，韩股 触及2017年9月来最低。 马币 下跌0.3%。坡元 下跌0.1%，新加坡股市一度下跌2.2%。 印度卢比 跌0.2%，且连续第二周下跌。 新兴亚币当中仅泰铢 微幅上涨0.1%。今天稍晚泰国预定将公布外汇储备数据。 菲律宾披索 跌0.6%，在亚币中跌幅最大。菲律宾股市 跌幅最深达2.6% 。 披索周五创2016年6月以来表现最差的一日。 人民币兑美元 跌0.2%，因股市重挫。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.97 108.74 -0.21 +3.40 112.67 坡元 1.3334 1.3310 -0.18 +0.29 1.3373 台币 29.406 29.390 -0.05 +1.50 29.848 韩元 1091.25 1087.90 -0.31 -1.90 1070.50 泰铢 31.84 31.85 +0.03 +2.32 32.58 菲律宾披索 51.62 51.31 -0.59 -3.26 49.93 印尼卢比 13640.00 13600.00 -0.29 -0.55 13565.00 印度卢比 64.37 64.26 -0.18 -0.78 63.87 马币 3.9370 3.9245 -0.32 +2.72 4.0440 人民币 6.3252 6.3185 -0.11 +2.87 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/王洋/张若琪 审校 李春喜/蔡美珍/孙茉莉)