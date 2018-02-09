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February 9, 2018 / 6:28 AM / in 2 days

新兴汇市：多数亚币承压，受全球股市新一波动荡打击

2 分钟阅读

    路透2月9日 - 多数亚洲货币周五兑美元走贬，因区域股市受到新一
波抛盘打击，全球投资人撤出风险偏高资产。
    
    在债券收益率跳升以及利率更大幅度上扬的疑虑下，美国股市上日再
度暴跌，导致亚洲股市一片愁云惨雾。
    
    “问题很大程度上不是出在美国指标公债收益率触及3%水准，而是债
券收益率上升的步伐让市场陷入动荡，”OANDA亚太交易主管Stephen Inn
es在一份报告中表示。

    “走势之快让市场措手不及，我们正遭遇多数资产类型恐慌性重新定价。”
    
    指标10年期美国公债收益率           周四一度升至2.884%，接近四年高位。
    
    风险人气恶化以及波动率上升，意味着许多市场参与者目前不得不结清现有仓位，而非建立新仓位。
    
    资产重新定价已在亚洲造成影响，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌2.3%至两个月低点。
    
    韩元          兑美元下跌0.3%，韩股       触及2017年9月来最低。
    
    马币      下跌0.3%。坡元      下跌0.1%，新加坡股市一度下跌2.2%。

    印度卢比        跌0.2%，且连续第二周下跌。
    
    新兴亚币当中仅泰铢        微幅上涨0.1%。今天稍晚泰国预定将公布外汇储备数据。
    
    菲律宾披索          跌0.6%，在亚币中跌幅最大。菲律宾股市      跌幅最深达2.6%
。
    
    披索周五创2016年6月以来表现最差的一日。
    
    人民币兑美元          跌0.2%，因股市重挫。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   108.97    108.74   -0.21   +3.40    112.67
    坡元                   1.3334    1.3310   -0.18   +0.29    1.3373
    台币                   29.406    29.390   -0.05   +1.50    29.848
    韩元                  1091.25   1087.90   -0.31   -1.90   1070.50
    泰铢                    31.84     31.85   +0.03   +2.32     32.58
    菲律宾披索              51.62     51.31   -0.59   -3.26     49.93
    印尼卢比             13640.00  13600.00   -0.29   -0.55  13565.00
    印度卢比                64.37     64.26   -0.18   -0.78     63.87
    马币                   3.9370    3.9245   -0.32   +2.72    4.0440
    人民币                 6.3252    6.3185   -0.11   +2.87    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张明钧/王洋/张若琪 审校 李春喜/蔡美珍/孙茉莉)
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