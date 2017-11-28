新兴汇市：多数亚币持坚，美国税改计划前景令美元承压

路透11月28日 - 多数亚币周二小幅走高，菲律宾披索触及三个月高点，本周稍后美国参议院可能就税改进行表决前夕，美元大致持平。 近期围绕参议院税改法案前景的不确定性，已令美元承压。美国总统特朗普力挺的参议院共和党税改议案，可能面临两名共和党议员的反对，他们可能会阻碍该议案付诸参议院表决。 0424GMT，美元指数 持平。过去一个月来美元已较10月27日触及的三个月高点跌逾2%。 该议案倾向于为企业提供较大税收减免，但面临科克(Bob Corker)等参议员的反对。科克希望能在议案中加上一个担保措施，以防减税案大幅推高财政赤字。 这些共和党议员希望最早在周四将该议案递交参议院全体会议投票表决。 投资者还将密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的证词。他的参议院提名确认听证会将于今日稍后进行，或将在他的货币政策立场方面为外界提供更深的洞察。 鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中表示，他愿意采取积极举措以防止经济滑坡，在制定政策时坚持保留弹性并独立于政治影响之外。 亚币中，韩元兑美元 从下滑0.2%的跌势中反弹，一度上涨0.3%。 “美元/韩元的波动特别大，因为这个货币对严重超卖，因此短线反弹可期。”渣打银 行投资策略师Tariq Ali称。 韩元是今年以来表现最好的新兴亚币，年内迄今约升值11.2%。 马币(林吉特) 略跌，泰铢 和印度卢比 则分别涨约0.1%和0.2% 。 菲律宾披索 周二连续第二日上涨，最多上涨0.3%，至8月8日以来最强水准。 “菲律宾披索今年在除日圆以外的亚币当中落后，菲律宾股市亦然，但该国基本面仍具 吸引力，因此我们看到市场正逐渐开始关注菲律宾资产。”渣打银行的Ali称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.15 111.09 -0.05 +5.33 117.07 坡元 1.3454 1.3464 +0.07 +7.70 1.4490 台币 29.999 30.006 +0.02 +7.60 32.279 韩元 1083.55 1088.60 +0.47 +11.46 1207.70 泰铢 32.60 32.64 +0.12 +9.82 35.80 菲律宾披索 50.32 50.51 +0.39 -1.18 49.72 印尼卢比 13508.00 13517.00 +0.07 -0.28 13470.00 印度卢比 64.39 64.50 +0.18 +5.49 67.92 马币 4.1100 4.1130 +0.07 +9.11 4.4845 人民币 6.6021 6.5975 -0.07 +5.22 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/孙茉莉/张若琪 审校 张明钧/于春红)