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新兴汇市：多数亚币持稳，人民币创三个半月高点后回落
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#亚洲
December 26, 2017 / 6:04 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币持稳，人民币创三个半月高点后回落

2 分钟阅读

    路透12月26日 - 多数新兴亚币周二几无变动，市场交投清淡，中国人民币一度升至三个半月高点，随后因企业的美元需求而回落。
    
    中国央行将人民币兑美元中间价          提高至逾三个月高点6.5416，以反映上日人民币即期的强劲表现。
    
    这推动人民币兑美元即期          早盘一度升至6.5330，为9月13日以来最高水准，但午后回落，日内走低。交易员称，企业的美元买盘拖累人民币。

    0446GMT，美元指数      小跌0.08%。

    “美元偏软，可能是因为月底因素。接近月底，市场可能出现一些重新平衡操作，那可能导致美元遭到出脱。”新加坡银行汇市策略师Sim Moh Siong说。

    亚币当中，韩元          升0.3%；台币        涨0.08%，此前一度升值0.2%，触及逾三个月高位。

    菲律宾、印尼市场均休市。

    
    **坡元**
    
    坡元      变动不大，稍早新加坡公布的11月通胀率及工业生产数据未有重大意外。
    
    新加坡11月通胀率高于预期，但工业生产增幅低于预估。
    
    瑞穗银行一份报告称，这两项数据预料不会引发坡元震荡，并称坡元是受到欧元波动的影响。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.27    113.25   -0.02   +3.35    117.07
    坡元                   1.3437    1.3438   +0.01   +7.84    1.4490
    台币                   29.945    29.968   +0.08   +7.79    32.279
    韩元                  1076.80   1079.70   +0.27  +12.16   1207.70
    泰铢                    32.77     32.74   -0.09   +9.25     35.80
    印度卢比                64.06     64.05   -0.02   +6.02     67.92
    马币                   4.0780    4.0770   -0.02   +9.97    4.4845
    人民币                 6.5467    6.5408   -0.09   +6.11    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/蔡美珍/高琦/于春红)

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