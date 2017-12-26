新兴汇市：多数亚币持稳，人民币创三个半月高点后回落

路透12月26日 - 多数新兴亚币周二几无变动，市场交投清淡，中国人民币一度升至三个半月高点，随后因企业的美元需求而回落。 中国央行将人民币兑美元中间价 提高至逾三个月高点6.5416，以反映上日人民币即期的强劲表现。 这推动人民币兑美元即期 早盘一度升至6.5330，为9月13日以来最高水准，但午后回落，日内走低。交易员称，企业的美元买盘拖累人民币。 0446GMT，美元指数 小跌0.08%。 “美元偏软，可能是因为月底因素。接近月底，市场可能出现一些重新平衡操作，那可能导致美元遭到出脱。”新加坡银行汇市策略师Sim Moh Siong说。 亚币当中，韩元 升0.3%；台币 涨0.08%，此前一度升值0.2%，触及逾三个月高位。 菲律宾、印尼市场均休市。 **坡元** 坡元 变动不大，稍早新加坡公布的11月通胀率及工业生产数据未有重大意外。 新加坡11月通胀率高于预期，但工业生产增幅低于预估。 瑞穗银行一份报告称，这两项数据预料不会引发坡元震荡，并称坡元是受到欧元波动的影响。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.27 113.25 -0.02 +3.35 117.07 坡元 1.3437 1.3438 +0.01 +7.84 1.4490 台币 29.945 29.968 +0.08 +7.79 32.279 韩元 1076.80 1079.70 +0.27 +12.16 1207.70 泰铢 32.77 32.74 -0.09 +9.25 35.80 印度卢比 64.06 64.05 -0.02 +6.02 67.92 马币 4.0780 4.0770 -0.02 +9.97 4.4845 人民币 6.5467 6.5408 -0.09 +6.11 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/蔡美珍/高琦/于春红)